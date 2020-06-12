ПОЗОВ: "Спартак", шутки, наклейки Panini | 30 вопросов про футбол | Квиз Who Is #11

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#Импровизация #Квиз #СпартакНаш сегодняшний гость - Дмитрий Позов!- Гений импровизации- Участник дуэта "Поз и Кос"- Болельщик московского “Спартака” с многолетним стажемЗавести блог на Спортсе: https://www.sports.ru/tribuna/Завести блог на КиберСпортсе: https://cyber.sports.ru/tribuna/Канал "Поз и Кос"https://www.youtube.com/channel/UCk5V...Все выпуски нашего Квизаhttps://www.youtube.com/channel/UCYTE...#ДмитрийПозов #Поз #StandUp #ТНТ #Импровизация #ЛигаЧемпионов #ФутбольнаяТактика #Милан #Ювентус #Футболина #Викторина #КвизХуиз #КвизWhoIs #КвизПлиз #СпортКвиз #ФутбольныйКвиз #Стендап
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