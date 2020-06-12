#Импровизация #Квиз #Спартак

ПОЗОВ: "Спартак", шутки, наклейки Panini | 30 вопросов про футбол | Квиз Who Is #11

Квиз Who Is
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15,930 views

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Published on Jun 12, 2020

#Импровизация #Квиз #Спартак
Наш сегодняшний гость - Дмитрий Позов!
- Гений импровизации
- Участник дуэта "Поз и Кос"
- Болельщик московского “Спартака” с многолетним стажем

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Канал "Поз и Кос"
https://www.youtube.com/channel/UCk5V...

Все выпуски нашего Квиза
https://www.youtube.com/channel/UCYTE...

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