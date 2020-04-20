Гениальный ЛУК готовлю только так, 5 РЕЦЕПТОВ ради которых не придётся идти в магазин

Published on Apr 20, 2020

Сегодня хочу поделиться рецептами в которых лук самый главный ингредиент.

Для тех, кто на самоизоляции! 5 РЕЦЕПТОВ из рыбы:

https://www.youtube.com/watch?v=P4mjT...



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РЕЦЕПТЫ:

Луковый майонез

Лук репчатый 150 г

Яблоко 90 г

Масло растительное 10 г + 100 г

Соль 1/2 ч л

Перец чёрный молотый щепотка

Тимьян сушёный щепотка

Горчица дижонская 25 г

Уксус яблочный 6% (столовый уксус) 10 г

Вода кипяченая холодная 30 г

На 100 г 337,6 кКал. 1,2/33,7/6,9

Выход 335 г



Запеканка картофельно-луковая

Лук репчатый 400 г

Картошка 850 г

Сыр 80 г

Растительное масло 20 г

Тимьян (розмарин, паприка, молотый кориандр)

Соль

Перец

На 100 г 122,9 кКал. 3,9/4,3/16,9

Выход 1049 г



Запеканка из лука и чёрствого хлеба

Лук репчатый 500 г

Хлеб с отрубями (любой хлеб) 300 г

Яйцо СО 3 шт

Масло растительное 20 г

Сыр 50 г

Соль

Перец

Вода 150 г

На 100 г 229,1 кКал 9,7/9,3/25,8

Выход 741 г



Луковые лепешки

Лук репчатый 100 г

Мука ц/з пшеничная 170 г

Кефир 2,5% 150 г

Растительное масло 35 г

Соль 1/3 ч л

Сода (1/2 ч л) 3 г

Сахар тростниковый (сахар, подсластитель) 6 г

Семена кунжута 4 г

На 100 г 280,6 кКал 7,2/12,5/34,7

Выход 360 г



Салат луковый слоеный

Лук репчатый 330 г

Яблоко 330 г

Сыр 50 г

Соль

Сахар тростниковый нерафинированный (махал, подсластитель) 5 г

Уксус яблочный 6% (столовый) 5 г

Сметана 15% 60 г

Луковый майонез (домашний майонез) 60 г

На 100 г 99,3 кКал. 2,5/5,8/8,9

Выход 798 г



Раствор соли для яблок (предотвращает потемнение)

Вода холодная кипяченая 500 мл

Соль 1/4 ч л

Выдержать яблоки 3-4 минуты



Композиция "Carefree" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...).

Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-....

Исполнитель: http://incompetech.com/