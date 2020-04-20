Гениальный ЛУК готовлю только так, 5 РЕЦЕПТОВ ради которых не придётся идти в магазин

HEALTHY FOOD
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Published on Apr 20, 2020

Сегодня хочу поделиться рецептами в которых лук самый главный ингредиент.
Для тех, кто на самоизоляции! 5 РЕЦЕПТОВ из рыбы:
https://www.youtube.com/watch?v=P4mjT...

Наш второй канал:
@УМНЫЕ СЛАДОСТИ

РЕЦЕПТЫ:
Луковый майонез
Лук репчатый 150 г
Яблоко 90 г
Масло растительное 10 г + 100 г
Соль 1/2 ч л
Перец чёрный молотый щепотка
Тимьян сушёный щепотка
Горчица дижонская 25 г
Уксус яблочный 6% (столовый уксус) 10 г
Вода кипяченая холодная 30 г
На 100 г 337,6 кКал. 1,2/33,7/6,9
Выход 335 г

Запеканка картофельно-луковая
Лук репчатый 400 г
Картошка 850 г
Сыр 80 г
Растительное масло 20 г
Тимьян (розмарин, паприка, молотый кориандр)
Соль
Перец
На 100 г 122,9 кКал. 3,9/4,3/16,9
Выход 1049 г

Запеканка из лука и чёрствого хлеба
Лук репчатый 500 г
Хлеб с отрубями (любой хлеб) 300 г
Яйцо СО 3 шт
Масло растительное 20 г
Сыр 50 г
Соль
Перец
Вода 150 г
На 100 г 229,1 кКал 9,7/9,3/25,8
Выход 741 г

Луковые лепешки
Лук репчатый 100 г
Мука ц/з пшеничная 170 г
Кефир 2,5% 150 г
Растительное масло 35 г
Соль 1/3 ч л
Сода (1/2 ч л) 3 г
Сахар тростниковый (сахар, подсластитель) 6 г
Семена кунжута 4 г
На 100 г 280,6 кКал 7,2/12,5/34,7
Выход 360 г

Салат луковый слоеный
Лук репчатый 330 г
Яблоко 330 г
Сыр 50 г
Соль
Сахар тростниковый нерафинированный (махал, подсластитель) 5 г
Уксус яблочный 6% (столовый) 5 г
Сметана 15% 60 г
Луковый майонез (домашний майонез) 60 г
На 100 г 99,3 кКал. 2,5/5,8/8,9
Выход 798 г

Раствор соли для яблок (предотвращает потемнение)
Вода холодная кипяченая 500 мл
Соль 1/4 ч л
Выдержать яблоки 3-4 минуты

Композиция "Carefree" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-....
Исполнитель: http://incompetech.com/

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