Im Berchtesgadener Land, in Anger bei Bad Reichenhall, hat sich Hans-Peter Porsche einen Traum verwirklicht: In Form einer liegenden Acht gebaut, lädt das "Traumwerk" zu einer Zeitreise durch die Spielzeugwelt des vergangenen Jahrhunderts. H-P Porsche hat seine riesige Sammlung an wertvollen Blechspielzeugen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht...Außerdem gibt es eine riesige Modellbahnanlage, ausgestattet mit modernster Technik, die den Besucher staunen lässt. Er wandelt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um sich herum das Surren von zig Modellzügen in H0, über sich den Himmel bei Tag und in der Nacht.Durch die Außenanlage der "Erlebniswelt HP Porsche" braust zum Vergnügen von Jung und Alt eine 5-Zoll-Bahn. Natürlich kommen auch Auto-Narren auf ihre Kosten: in den großzügig angelegten Ausstellungsräumen steht eine Auswahl der schönsten Porschemodellen in Originalgröße. Eisenbahn-Romantik hat das "Traumwerk" besucht und gibt die schönsten Eindrücke wieder.