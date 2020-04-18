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Виртуальные лабораторные работы по физике. Затухающие колебания. Пружинный маятник.
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Виртуальные лабораторные работы по физике - "Медиадидактика"
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Определение модуля Юнга некоторых металлов
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Виртуальные лабораторные работы по физике
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Изучение движения связанных тел
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Экспериментальная проверка закона Шарля для изохорного процесса
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Изучение зависимости сопротивления полупроводников от температуры
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Определение температурного коэффициента сопротивления металлов
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Виртуальные лабораторные работы по физике. Математический маятник
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Музыкальные инструменты
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Экспериментальная задача. Изменение пределов измерения амперметра
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Изменение пределов измерения (шунтирование) амперметра
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Движение тела под действием силы трения и силы тяжести с наклонной плоскости
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Определение коэффициента трения методом предельного угла
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Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника
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Определение температурного коэффициента объемного расширения жидкостей
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Баллистический двусторонний пистолет
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Физический маятник (стержень)
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Определение заряда электрона и числа Фарадея
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Проверка закона изобарного процесса для идеального газа Гей-Люссака
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Определение постоянной Планка
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Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
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Затухающие электромагнитные колебания в колебательном контуре
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Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре
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Изменение освещенности с расстоянием до источника света
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Изучение закона Малюса
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Баллистический маятник. Неупругий удар
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Баллистический двусторонний пистолет
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Изучение вращательного движения твердых тел на приборе Обербека
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Определение удельной теплоты плавления льда
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Определение удельной теплоемкости твердых тел
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Виртуальные лабораторные работы по физике. Затухающие колебания. Математический маятник
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Виртуальные лабораторные работы по физике. Колебания поплавка на поверхности жидкости.
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Выстрел из пушки под углом к горизонту
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Баллистический маятник. Упругий удар пули под углом к горизонту.
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Виртуальные лабораторные работы по физике. Моделирование процессов упругого и неупругого ударов
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Физический маятник (стержень)
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Затухающие электромагнитные колебания
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Виртуальная лабораторная работа по физике - Изучение колебаний комбинированного маятника
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Виртуальная лабораторная работа по физике - Движение тела под действием силы трения и силы тяги
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Виртуальная лабораторная работа по физике - Изучение движения электрона в магнитном поле
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Виртуальная лабораторная работа - Изучение движения заряженных частиц в магнитном поле
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Виртуальная лабораторная работа по физике - Проверка закона изотермического процесса Бойля-Мариотта
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Виртуальная лабораторная работа Определение ускорения свободного падения на телах Солнечной системы
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Вынужденные колебания. Пружинный маятник
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Движение тела под действием силы Архимеда и силы тяжести
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Виртуальная лабораторная работа по физике
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Virtual laboratory work - Experimental verification of the law Dyulonga Pti
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Виртуальные лабораторные работы по физике - Изучение действия магнитного поля на проводник с током
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Виртуальная лабораторная работа - Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости
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Виртуальная лабораторная работа "Проверка закона Ома для переменного тока"
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Виртуальная лабораторная работа по физике - Движение тела брошенного вверх по наклонной плоскости
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Виртуальная экспериментальная задача - Изучение движения электрона в электрическом поле
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Виртуальная лабораторная работа по физике - Исследование движения тела под действием постоянной силы
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Упругий и неупругий удар. Виртуальная демонстрация по физике
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Виртуальная лабораторная работа Определение концентрации сахарных растворов при помощи сахариметра
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Virtual laboratory work on physics "Free fall of bodies on bodies of Solar system"
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Виртуальные лабораторные работы по физике. Пружинный маятник. Неупругий удар.
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Виртуальная лабораторная работа по физике - Определение удельной теплоты парообразования воды
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Виртуальная лабораторная работа по физике - Определение удельной теплоты сгорания вещества
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Электронная лабораторная работа по физике - Определение КПД электрического нагревателя
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Виртуальная лабораторная работа по физике "Определение КПД теплового процесса при сгорании топлива"
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Виртуальные лабораторные работы по физике http://mediadidaktika.ru
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Виртуальные лабораторные работы по физике "Атом водорода по Бору" http://mediadidaktika.ru
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Виртуальные лабораторные работы "Определение КПД электрического нагревателя при плавлении льда"
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Виртуальные лабораторные работы по физике http://mediadidaktika.ru
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Виртуальные лабораторные работы по физике: "Электрические колебания заряженного тела"
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Лабораторная работа по физике "Определение удельной теплоемкости воды"http://mediadidaktika.ru
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"Определение КПД электрического нагревателя при превращении льда в пар"
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Виртуальные лабораторные работы "Определение удельной теплоты плавления льда"
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Виртуальные лабораторные работы по физике "Изучение процессов превращения льда в пар"
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"Изучение процессов превращения льда в пар при помощи твердого топлива"
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Определение удельной теплоемкости жидкостей методом электрокалориметра
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Изучение капиллярных явлений
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Виртуальные лабораторные работы по физике "Определение удельной теплоемкости металлов"
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Изучение расширения твердых тел http://mediadidaktika.ru
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Виртуальная лабораторная работа по физике "Пружинный маятник"
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Виртуальные лабораторные работы по физике "Определение жесткости пружины с помощью маятника"
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Виртуальные лабораторные работы "Определение КПД теплового процесса при превращении льда в пар"
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Виртуальные лабораторные работы по физике "Определение удельного сопротивления проводника (схема 2)"
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Виртуальные лабораторные работы по физике "Измерение удельного заряда электрона"
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Лабораторные работы по физике "Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли"
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Экспериментальное определение температурного коэффициента сопротивления проводников
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Виртуальная экспериментальная задача по физике "Упругий удар"
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Виртуальные лабораторные работы по физике http://mediadidaktika.ru
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Виртуальные лабораторные работы по физике http://mediadidaktika.ru
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Виртуальная лабораторная работа "Определение молярной массы газа"
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Виртуальные лабораторные работы по физике "Изучение движения тела по окружности"
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Виртуальная лабораторная работа по физике "Изучение колебаний пружинного маятника"
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Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
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Определение относительной диэлектрической проницаемости вещества
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Виртуальные лабораторные работы по физике http://mediadidaktika.ru
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Виртуальная экспериментальная задача "Определение плотности твердых тел с помощью силы Архимеда"
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Виртуальная лабораторная работа по физике "Проверка закона сохранения механической энергии"
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Виртуальная лабораторная работа по физике "Изучение колебаний поршня в теплоизолированном цилиндре"
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Виртуальная лабораторная работа "Изучение изотермического процесса"
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"Колебания тела на границе несмешивающихся жидкостей различных плотностей"
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Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
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Изучение колебаний поршня в нетеплоизолированном цилиндре
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Виртуальная экспериментальная задача "Определение плотности плавучих тел"