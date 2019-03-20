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9 months ago
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Мой актуальный идеальный макияж на весну 2019 🌸Если захочешь его повторить, Красотка, отмечай меня на фото с ним в инстаграме, я буду лайкать ❤️
🎬Ещё видео на эту тему: https://www.youtube.com/wat...
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💄Гамма DERMABLEND от VICHY: https://goo.gl/2jrijg
🙃 Где меня можно найти?
♥инстаграм: https://www.instagram.com/a...
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📩 Сотрудничество: alexandra.posnova@gmail.com
Привет, Красооотка! 💜Меня зовут Александра Поснова, и я рада сделать Тебя красивее, снимая полезные ролики! 💜
Улыбайся чаще!
Люблю 💜
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Production Music courtesy of Epidemic Sound
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