Мультиварка Рецепты в мультиварке Марины Петрушенко

Если Тебя мучает вопрос, что приготовить в мультиварке сегодня в обед или на ужин, а так же на завтрак? Тогда этот плейлист для Тебя! Тут Ты всегда найдешь простые и вкусные рецепты для мультиварки на каждый день. Мультиварка для меня является палочкой - выручалочкой на кухне, и давно заменила плиту и кучу сковородок, надеюсь, что это чудо техники и для Тебя станет помощницей.