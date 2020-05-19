Мультиварка Рецепты в мультиварке Марины Петрушенко

Как выбрать лучшую мультиварку? В моих рецептах используется мультиварка филипс, а ниже рецепты для мультиварки просто и на каждый день. Вы можете пользоваться мультиваркой - редмонд, поларис или мулинекс, а так же панасоник или любой другой, так как простые рецепты, и любое блюдо легко адаптируются под любую мультиварку!
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Если Тебя мучает вопрос, что приготовить в мультиварке сегодня в обед или на ужин, а так же на завтрак? Тогда этот плейлист для Тебя! Тут Ты всегда найдешь простые и вкусные рецепты для мультиварки на каждый день. Мультиварка для меня является палочкой - выручалочкой на кухне, и давно заменила плиту и кучу сковородок, надеюсь, что это чудо техники и для Тебя станет помощницей.
Что приготовить на второе блюдо в мультиварке? Все очень просто, ведь тут собраны быстрые, вкусные, а самое главное бюджетные блюда для мультиварки! Можно приготовить плов или котлеты, кашу и жаркое, так же много рецептов на пару курица и рыба.
Если гости на пороге, или просто хочется сладкого к чаю? Торт или кекс, а так же сладкий или не сладкий пирог, и пиццу в мультиварке можно легкого приготовить по моим простым рецептам собранным тут для Тебя!
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