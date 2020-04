Sky Sports Cricket

SUBSCRIBE ► http://bit.ly/SubscribeSkyC... Jofra Archer and Joe Root go head to head in The Hundred nets. Who's going to come out with the most wickets?Watch cricket LIVE on Sky Sports here ► http://bit.ly/GetSkySportsC... ►TWITTER: https://twitter.com/skyspor... ►FACEBOOK: http://www.facebook.com/sky... ►WEBSITE: http://www.skysports.com/cr... MORE FROM SKY SPORTS ON YOUTUBE:►SKY SPORTS FOOTBALL: http://bit.ly/SSFootballSub ►SKY SPORTS BOXING: http://bit.ly/SSBoxingSub ►SOCCER AM: http://bit.ly/SoccerAMSub ►SKY SPORTS F1: http://bit.ly/SubscribeSkyF1 ►SKY SPORTS: http://bit.ly/SubscribeSkyF1