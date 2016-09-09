СЕКРЕТЫ И ЛАЙФХАКИ в WINDOWS 10

Published on Sep 9, 2016

В этом видео я расскажу о секретных функциях в Windows 10. Покажу несколько лайфхаков с 10.



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Название папки (режим бога) - spec-komp.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Отключение авторизации - netplwiz

Включение безопасного режима - msconfig



Тайм коды от пользователя Negih13

0:20 - запись раб. стола без дополнительных программ

1:20 - ОнеДрайв, удалённый доступ к ПК через мобилу

3:25 - возможность пролистывать окно наведя на него, даже если "активно" другое окно

4:10 - поменять открытие проводника с "часто открываемые" на "мой компьютер"

5:00 - ОБРАЗЫ устанавливаются и открываются БЕЗ спец. программ

6:05 - масштабирование ярлыков на раб. столе

6:55 - ОТКЛЮЧЕНИЕ пароля при входе в винду

9:00 - режим бога

10:00 - большое количество втроенных кодеков для видео

10:55 - изменение окон, которые разделяют экран

12:07 - запуск одного и того же окна без повторного открытия (щёлкания по нему... как-то так)

13:05 - новые возможности для иконок (дополнение ПКМ)

14:20 - в ДОСЕ работают "клавиатурные сочетания". Видимо имелось в виду, что теперь можно не только ВВОДИТЬ от руки, но ещё и копировать\вставлять

14:50 - Поиск по названию процесса, который в диспетчере задач СРАЗУ в интернете.

16:41 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ винды БЕЗ её переустановки (при не понятных багах)

17:50 - вход в безопасный режим, через раб. стол (что бы СРАЗУ входило в без. режим)

19:15 - режим восстановления системы

19:58 - история файлов

22:00 - Мгновенно открытие закреплённых папок\приложений на "панели задач"

22:38 - быстрый запуск от "имени администратора"

23:07 - альтернативный переход языка (рус\анг)

23:55 - перемещение панели задач КУДА захотим

24:32 - жесты на тачпаде



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