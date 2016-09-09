СЕКРЕТЫ И ЛАЙФХАКИ в WINDOWS 10

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В этом видео я расскажу о секретных функциях в Windows 10. Покажу несколько лайфхаков с 10.
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Название папки (режим бога) - spec-komp.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Отключение авторизации - netplwiz
Включение безопасного режима - msconfig
Тайм коды от пользователя Negih13
0:20 - запись раб. стола без дополнительных программ
1:20 - ОнеДрайв, удалённый доступ к ПК через мобилу
3:25 - возможность пролистывать окно наведя на него, даже если "активно" другое окно
4:10 - поменять открытие проводника с "часто открываемые" на "мой компьютер"
5:00 - ОБРАЗЫ устанавливаются и открываются БЕЗ спец. программ
6:05 - масштабирование ярлыков на раб. столе
6:55 - ОТКЛЮЧЕНИЕ пароля при входе в винду
9:00 - режим бога
10:00 - большое количество втроенных кодеков для видео
10:55 - изменение окон, которые разделяют экран
12:07 - запуск одного и того же окна без повторного открытия (щёлкания по нему... как-то так)
13:05 - новые возможности для иконок (дополнение ПКМ)
14:20 - в ДОСЕ работают "клавиатурные сочетания". Видимо имелось в виду, что теперь можно не только ВВОДИТЬ от руки, но ещё и копировать\вставлять
14:50 - Поиск по названию процесса, который в диспетчере задач СРАЗУ в интернете.
16:41 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ винды БЕЗ её переустановки (при не понятных багах)
17:50 - вход в безопасный режим, через раб. стол (что бы СРАЗУ входило в без. режим)
19:15 - режим восстановления системы
19:58 - история файлов
22:00 - Мгновенно открытие закреплённых папок\приложений на "панели задач"
22:38 - быстрый запуск от "имени администратора"
23:07 - альтернативный переход языка (рус\анг)
23:55 - перемещение панели задач КУДА захотим
24:32 - жесты на тачпаде
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