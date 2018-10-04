Evcil hayvanlara evlerinde bakıcı hizmeti

Published on Oct 4, 2018

Şişli'de yaşayan 32 yaşındaki Natali Tezcan, kedi ve köpeklere olan düşkünlüğü sayesinde onların bakım, temizlik ve oyun gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir nevi dadıları oldu.



Natali Tezcan, muhasebecilik yaptığı bir dönemde viral bir hastalık nedeniyle sahiplendiği 2 köpeğini kaybetti. Yaşadığı başka sorunlar da eklenince psikolojisi bozulan Tezcan, işinden de ayrıldı.



Bir süre ara verdiği hayvanlarla yaşamaya tekrar başlayan Tazcan, şimdi 2,5 yaşında olan Paşa adında köpek ve 1 yaşındaki Tarço adında kedi sahiplenerek, bu konuda kendisini de eğitmek için evcil hayvan bakıcılığı kursuna gitti.



Bir teklif üzerine evcil hayvan bakıcılığına başlayan Tezcan, hayvanlara olan sevgisi sayesinde kendisine yeni bir meslek buldu.



Bazen 06.00'da başlayıp 24.00'de biten mesaisinde kedilere evde 2 saat ayırırken, sabah ve akşam birer saat olmak üzere de köpek gezdiren Tezcan, günde en fazla 5 eve gidebiliyor.



Yaklaşık 2 yıldır evcil hayvan bakıcılığı yapan Tezcan, işe önce evindeki minik dostlarının bakımını yaparak başlıyor, sonra da sokaktakileri besliyor.



Haber: http://v.aa.com.tr/1272636



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