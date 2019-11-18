Х-фактор 10 сезон. Второй тренировочный лагерь. Выпуск 10 (ПОЛНЫЙ)

Published on Nov 18, 2019

Не пропустите второй тренировочный лагерь – смотрите Х-фактор 10 выпуск 10 от 16.11.2019 на официальном YouTube-канале СТБ!

Правда ли, что Андрей Данилко решит покинуть проект? Почему судья прямо во время прослушивания встанет со своего места и уйдет? Станьте свидетелем ошеломляющего момента в юбилейном сезоне Х-фактор!

Участники продолжают бороться за место под солнцем. После ночной подготовки останутся только самые сильные – те, кто превратят любимые суперхиты в новые уникальные произведения. Певцы выходят на сцену, где их уже ждет Евгений Хмара за роялем. Каждый из участников хочет дойти до этапа прямых эфиров, но многим из них придется распрощаться с этой мечтой уже сегодня… Узнайте, кто покинет проект в 10 выпуске Х-фактор 2019!



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