Антикризисные меры. Введение дополнительных мер для поддержки бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=zICGd...
Малый бизнес, играет огромную роль в экономике России. Это около шести миллионов компаний, где трудятся около 22 миллионов человек.
В связи с пандемией, бизнес оказался в очень непростой финансовой ситуации. Предприниматели пытаются понять, на какую именно поддержку они могут рассчитывать.
Правительство России определило перечень отраслей, которые в первую очередь могут получить льготы в связи с пандемией коронавируса. На послабление могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса.
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среди антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса:
- отсрочка по уплате налогов;
- кредитные каникулы и льготное кредитование;
- снижение налоговой нагрузки;
- отсрочка арендованных платежей;
На компании на будет распространяться административная ответственность в виде штрафов;
- вводится мораторий на проведение контрольных закупок,;
- плановых и внеплановых проверок;
- мораторий на банкротство и взыскания долгов;
Что делать остальным компаниям из отраслей, которые не считаются пострадавшими?
Компания "Москонсалт" поможет разобраться на какие льготы может рассчитывать обратившийся за помощью предприниматель и определят, какие меры стоит предпринять уже сейчас, чтобы выжить в период коронавируса.
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