Published on May 18, 2020

Антикризисные меры. Введение дополнительных мер для поддержки бизнеса

https://www.youtube.com/watch?v=zICGd...

Малый бизнес, играет огромную роль в экономике России. Это около шести миллионов компаний, где трудятся около 22 миллионов человек.

В связи с пандемией, бизнес оказался в очень непростой финансовой ситуации. Предприниматели пытаются понять, на какую именно поддержку они могут рассчитывать.

Правительство России определило перечень отраслей, которые в первую очередь могут получить льготы в связи с пандемией коронавируса. На послабление могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса.



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среди антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса:

- отсрочка по уплате налогов;

- кредитные каникулы и льготное кредитование;

- снижение налоговой нагрузки;

- отсрочка арендованных платежей;



На компании на будет распространяться административная ответственность в виде штрафов;

- вводится мораторий на проведение контрольных закупок,;

- плановых и внеплановых проверок;

- мораторий на банкротство и взыскания долгов;



Что делать остальным компаниям из отраслей, которые не считаются пострадавшими?

Компания "Москонсалт" поможет разобраться на какие льготы может рассчитывать обратившийся за помощью предприниматель и определят, какие меры стоит предпринять уже сейчас, чтобы выжить в период коронавируса.



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