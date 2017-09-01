Безопаcность. Серия 3. «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

Published on Sep 1, 2017

Отдел собственной безопасности полиции – одно из самых закрытых подразделений МВД и одно из самых непопулярных в системе. Ведь его сотрудники охотятся на «оборотней в погонах». Но безопасность собственная и безопасность личная не одно и то же. И очень часто не ясно – какая из них важнее.



Светлана Родионова – профессиональная разведчица, работающая в отделе собственной безопасности полиции. Очередное ее внедрение связано с раскрытием резонансного убийства. Однако ею движет не столько долг, сколько личный интерес. Но, когда эти обстоятельства пересекаются, последствия становятся непредсказуемыми…