มะล่องก่องแก่ง[MALONG KONGKAENG] - Cover : มอส จารุภัทร Feat.แฮปปี้ ปริญญา(ต้นฉบับ : พจน์ สายอินดี้)

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เพลง : มะล่องก่องแก่งศิลปิน : พจน์ สายอินดี้คำร้อง/ทำนอง : ฉัตรชัย จวงวิเศษเรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคายโปรดิวเซอร์ : กล้าชัย ไทหนองคายสังกัด : ศรีบุญเพ็ง ศรีเอเชียขอบคุณเพลงต้นฉบับhttps://www.youtube.com/watch?v=LIFxn...ติดตามเฟสบุ๊คมอส จารุภัทรHappy Parinyaวุฒิ ผาศิลป์เค้ก อิทธิกรข้าวโอ๊ต อัปการัตน์สุเมธ สุขีเพียรSorn narongkron sonphirom--------------------------------------------------------------------------------ถ่ายทำ: โคกสูงอินดี้เรคคอร์ดตัดต่อ/กราฟฟิก : ณรงค์กรณ์ สอนภิรมย์ (สอน)--------------------------------------------------------------------------------*** รับงานถ่ายทำ/ตัดต่อ/กราฟฟิก และ ทำดนตรีทุกรูปแบบ ด้วยงานคุณภาพสูง ติดต่อ : 092-5316331 IDLINE : orapan41--------------------------------------------------------------------------------ติดตามอัพเดทผลงานศิลปิน โคกสูงอินดี้เรคคอร์ดYouTube : https://www.youtube.com/user/Jo3noIIFacebook : https://www.facebook.com/KoksungIndy/...............................................................................#มะล่องก่องแก่ง#มอสจารุภัทร#สีทรุย-----------------------------------------------------------------------------------ดาวน์โหลดเพลง "มะล่องก่องแก่ง" โทร *4922306851 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=BJz...Spotify : https://open.spotify.com/track/47flRr...JOOX : https://www.joox.com/th/album/KvUbd7r...Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1496...TrueID Music : https://www.truemusic.com/desktop/#so...Tidal Music : https://tidal.com/browse/track/129448016
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