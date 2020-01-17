มะล่องก่องแก่ง[MALONG KONGKAENG] - Cover : มอส จารุภัทร Feat.แฮปปี้ ปริญญา(ต้นฉบับ : พจน์ สายอินดี้)

โคกสูงอินดี้ เรคคอร์ด
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Published on Jan 17, 2020

เพลง : มะล่องก่องแก่ง
ศิลปิน : พจน์ สายอินดี้
คำร้อง/ทำนอง : ฉัตรชัย จวงวิเศษ
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคาย
โปรดิวเซอร์ : กล้าชัย ไทหนองคาย
สังกัด : ศรีบุญเพ็ง ศรีเอเชีย

ขอบคุณเพลงต้นฉบับ
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ถ่ายทำ: โคกสูงอินดี้เรคคอร์ด
ตัดต่อ/กราฟฟิก : ณรงค์กรณ์ สอนภิรมย์ (สอน)
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*** รับงานถ่ายทำ/ตัดต่อ/กราฟฟิก และ ทำดนตรีทุกรูปแบบ ด้วยงานคุณภาพสูง ติดต่อ : 092-5316331 IDLINE : orapan41
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YouTube : https://www.youtube.com/user/Jo3noII
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#มะล่องก่องแก่ง#มอสจารุภัทร#สีทรุย
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ดาวน์โหลดเพลง "มะล่องก่องแก่ง" โทร *4922306851 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย

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  • Category

  • Song

    • มะล่องก่องแก่ง

  • Artist

    • พจน์ สายอินดี้

  • Album

    • มะล่องก่องแก่ง - Single

  • Licensed to YouTube by

    • SOLUTION ONE HOLDING COMPANY LIMITED(THAILAND) (on behalf of ศรีบุญเพ็ง ศรีเอเชีย); Digital One Solution Co. Ltd.
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