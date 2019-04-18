AK PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MENDERES TÜREL NEDEN KAYBETTİ?

Published on Apr 18, 2019

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti, CHP, MHP, İYİ PARTİ ve HDP'ye seçmen tarafından verilen mesajı açıkladı.

İstanbul'da Binali Yıldırım neden kaybetti? Ekrem İmamoğlu'na halk neden oy verdi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde nasıl bir strateji yürüttü. MHP ve AK Parti Cumhur İttifakı ile kazandı mı, yoksa yenildi mi? Millet İttifakı liderleri Meral Akşener ile Kılıçdaroğlu doğru politika yaptı? Gazeteciler nasıl muhalefet etti? Belediye Başkanları seçim öncesinde neden görevden alındı? Antalya neden kaybedildi, Savcı Sayan'ı başarılı kılan neydi? İktidar medyası ahaber, atv haber, Sabah gazetesi, Hürriyet gazetesi, Star gazetesi, Akşam ve Yenişafak gazetesi doğru habercilik yaptı mı? Fox haber, halk tv, Sözcü gazetesi, Çalar Saat sunucusu İsmail Küçükkaya ve Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın Ekrem İmamoğlu'na nasıl bir katkısı oldu. Menderes Türel'e kaybettiren nedenler neydi? Akif Beki neden muhalif oldu? Yerel seçimlere ekonomi nasıl etki etti? Mehmet Özhaseki ve Mehmet Özhaseki Ankara'da nasıl bir yarış yaptı? Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerindeki itirazlar sonucu AK Parti itirazda bulundu. YSK nasıl bir karar verecek? Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerini iptal edecek mi? Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını neden kesintiye uğrattı. YSK Başkanı Sadi Güven neden Anadolu Ajansı benim müşterim değil dedi? YSK Başkanı taraf mı?



#hadiözışık #kemalöztürk #yerelseçimler



► Hadi Özışık'ın tüm yazıları için tıklayın http://www.internethaber.com/hadi-ozi...



► Hadi Özışık YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:

https://www.youtube.com/channel/UC73V...



Hadi Özışık ile Basın Odası Programımız Sokak Röportajları ve Sürpriz Konuk İsimlerle YouTube Üzerinden Sizlerle Buluşuyor.



Takipte Kalın!



🌐 Bizi Takip Edin!

https://www.instagram.com/hadiozisik/

https://twitter.com/hadiozisik



🌐 Bünyemizde Bulunan Haber Siteleri;

http://www.internethaber.com/

http://www.gazeteciler.com

http://www.gazeteoku.com

http://www.memurhaber.com

http://www.ekofinans.com

http://www.internetspor.com

http://www.elmaelma.com

http://www.haberoku.com

http://www.tvhaber.com

http://www.sinemakeyfi.com

http://www.haberciler.com

http://www.sporoku.com