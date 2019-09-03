Jiangyin Yangtze River Bridge江阴长江大桥

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Published on Sep 3, 2019
1385m span suspension bridge: https://en.wikipedia.org/wiki/Jiangyi... The first bridge in mainland China which has more than 1km long span. 江阴长江大桥主跨1385米，1999年完工，是中国大陆第一座跨径超过千米的大桥： https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%... 目前中国共有跨径千米以上大桥36座（包括在建）： 大渡河兴康、川藏铁路大渡河（四川）； 赤水河岔角滩（四川贵州）； 金沙江金安、龙江（云南）； 坝陵河、清水河、开州湖、六盘水大河（贵州）； 万州驸马、万州新田（重庆）； 矮寨、杭瑞高速洞庭湖（湖南）； 白洋、伍家岗、阳逻、杨泗港、棋盘洲（湖北）； 马鞍山（安徽）； 南京四、南京仙新路、南京龙潭、润扬、镇江、泰州、常泰、江阴、沪通、苏通（江苏）； 西喉门（浙江）； 南沙坭洲水道、南沙大沙水道、黄埔、深中通道伶仃洋（广东）； 青马、昂船洲（香港）。 共三十六座。