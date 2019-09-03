Jiangyin Yangtze River Bridge江阴长江大桥

Chinese bridge
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Published on Sep 3, 2019

1385m span suspension bridge:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jiangyi...
The first bridge in mainland China which has more than 1km long span.
江阴长江大桥主跨1385米，1999年完工，是中国大陆第一座跨径超过千米的大桥：
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%...
目前中国共有跨径千米以上大桥36座（包括在建）：
大渡河兴康、川藏铁路大渡河（四川）；
赤水河岔角滩（四川贵州）；
金沙江金安、龙江（云南）；
坝陵河、清水河、开州湖、六盘水大河（贵州）；
万州驸马、万州新田（重庆）；
矮寨、杭瑞高速洞庭湖（湖南）；
白洋、伍家岗、阳逻、杨泗港、棋盘洲（湖北）；
马鞍山（安徽）；
南京四、南京仙新路、南京龙潭、润扬、镇江、泰州、常泰、江阴、沪通、苏通（江苏）；
西喉门（浙江）；
南沙坭洲水道、南沙大沙水道、黄埔、深中通道伶仃洋（广东）；
青马、昂船洲（香港）。
共三十六座。

待开工：
川藏铁路怒江、西香高速卧罗河、宜攀高速金沙江葫芦口、攀昭铁路金沙江、纳晴高速北盘江、六安高速北盘江、云阳二、马鞍山公铁、南京锦文路、江阴二、江阴三、张家港金港、西喉门公铁、龙门跨海，等十余座。

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