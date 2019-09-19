Обзор Xiaomi Mi9 - взгляд изнутри. Самый скучный флагман Xiaomi | China-Service

China - Service
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Published on Sep 19, 2019

Лучшие инженеры уважаемых себя мобильных производителей, целый год "пыхтят" над созданием такого долгожданного "флагмана" . В итоге, он всегда выходит сырым и необкатанным.
В этом году, Xiaomi порадовала своих поклонников флагманской линейкой Mi9 и к нам на операционный стол попал фронтмен.
Если тебя интересует наше экспертное мнение о качестве сборки и ремонтопригодности сего аппарата - обязательно досмотри ролик до конца.
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