Обзор Xiaomi Mi9 - взгляд изнутри. Самый скучный флагман Xiaomi | China-Service

Published on Sep 19, 2019

Лучшие инженеры уважаемых себя мобильных производителей, целый год "пыхтят" над созданием такого долгожданного "флагмана" . В итоге, он всегда выходит сырым и необкатанным.

В этом году, Xiaomi порадовала своих поклонников флагманской линейкой Mi9 и к нам на операционный стол попал фронтмен.

Если тебя интересует наше экспертное мнение о качестве сборки и ремонтопригодности сего аппарата - обязательно досмотри ролик до конца.

___

Наш сервисный центр: http://china-service.com.ua

Киев, м. Почайна, просп. Степана Бандери (Московский), 16, павильон #2

(044) 333-63-68; (063) 233-63-65

(098) 838-83-88; (066) 080-39-93

Наш интернет-магазин: https://china-store.com.ua

___

Поддержать ресурс можно следующими способами:

Карта "ПриватБанк": 5169360002548869

QIWI: +380637213213

___

China-Service — YouTube канал про китайские смартфоны, планшетники, гаджеты и аксессуары. У нас только качественное видео, потому подписывайся!