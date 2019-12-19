СТАРОМОСКОВСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ и что от него осталось

Микитко сын Алексеев
87.8K
278,682 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Dec 19, 2019

https://www.patreon.com/mikitkosynale... — поддержи канал монетой!
ОХОТНИК К ЯЗЫКОЗНАНИЮ. 3-й выпуск.

Було[шн]ая, Маяковск[ай], це[р']ковь, до[щ'щ'], [д’в']ерь и прч. — всё это черты старомосковского произношения. Из видео вы не только узнаете о разных старомосковских особенностях, но и услышите десятки примеров речи из старых фильмов, песен и спектаклей. К слову, я и сам в ролике говорю со старомосковским выговором.

Также есть мнение, что «в Маааскве все гавааарят вот так». Конечно, с т.з. современного москвича, это чушь страшная. Но как возник этот культурный миф: это дурное впечатление у «понаехавших» или же это былое свидетельство того, как в Москве действительно некогда говорили?

В конце побеседуем о том, насколько широко раньше было распространено это «мхатовское» произношение, этот русский received pronunciation и говорит ли на нём кто-нибудь сейчас. В довесок я поделюсь своими личными впечатлениями от него: как никак, я его кропотливо изучил и даже снимал на нём ролики год назад.

Содержание:
00:49 Особенности старомосковского произношения
01:38 окончание прилагательного м.р. -ОЙ [ƏЙ] после К,Г,Х
04:37 возвратный суффикс -С, -СА
05:22 [ШН] на месте ЧН
07:12 позиционно мягкие согласные
08:55 мягкий Р’ в отдельных словах
10:09 долгое [Щ'Щ'] на месте ЖЧ, ЗЧ, СЧ, ШЧ, ЗДЧ, СТЧ
10:37 долгое [ЖЖ’] на месте ЖЖ, ЗЖ, ЖД; 11:16 слово «до[щ'щ']»
12:01[ШƏ], [ЖƏ]на месте ША, ЖА в первом предударном слоге
12:34 [ЦА] на месте безударного ЦЕ [ЦƏ] в некоторых словах
13:13 окончания глаголов -[УТ], -[ЮТ] вместо -АТ, -ЯТ
14:08 [Х], [ɣ] вместо К, Г в ГК, ГЧ, ГД, КК, КЧ, КТ, КГ
14:41 [КЫ], [ГЫ], [ХЫ] в глаголах на -ивать
15:20 [Й] перед И в начале слова и в середине после гласных
16:03 Уникальны ли старомосковские черты?
17:01 Исчезло ли старомосковское произношение совсем?
26:40 Что это: говор, диалект, наречие, социолект?
28:55 «Мааасковскае праизнааашение» — миф или архаизм?
30:05 Эксперимент: возрождение старомосковского произношения на моём канале
35:22 Итоги

Материалы:

Антонова О.А. Старомосковское произношение и его рефлексы в современной звучащей речи http://www.ruslang.ru/doc/autoref/ant...
Высотский С.С. О московском народном говоре http://philology.ru/linguistics2/vyso...
яф#1. ЯЗЫК и МЫШЛЕНИЕ. Гипотеза лингвистической относительности https://youtu.be/L1cI0jJBdgI
яф#2. Как ПУШКИН изменил русский язык НА САМОМ ДЕЛЕ https://youtu.be/FZr4MEAOXWI

https://vk.com/chtenye_vk — наша группа ВК

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to