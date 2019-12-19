СТАРОМОСКОВСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ и что от него осталось

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ОХОТНИК К ЯЗЫКОЗНАНИЮ. 3-й выпуск.
Було[шн]ая, Маяковск[ай], це[р']ковь, до[щ'щ'], [д’в']ерь и прч. — всё это черты старомосковского произношения. Из видео вы не только узнаете о разных старомосковских особенностях, но и услышите десятки примеров речи из старых фильмов, песен и спектаклей. К слову, я и сам в ролике говорю со старомосковским выговором.
Также есть мнение, что «в Маааскве все гавааарят вот так». Конечно, с т.з. современного москвича, это чушь страшная. Но как возник этот культурный миф: это дурное впечатление у «понаехавших» или же это былое свидетельство того, как в Москве действительно некогда говорили?
В конце побеседуем о том, насколько широко раньше было распространено это «мхатовское» произношение, этот русский received pronunciation и говорит ли на нём кто-нибудь сейчас. В довесок я поделюсь своими личными впечатлениями от него: как никак, я его кропотливо изучил и даже снимал на нём ролики год назад.
Содержание:
00:49 Особенности старомосковского произношения
— 01:38 окончание прилагательного м.р. -ОЙ [ƏЙ] после К,Г,Х
— 04:37 возвратный суффикс -С, -СА
— 05:22 [ШН] на месте ЧН
— 07:12 позиционно мягкие согласные
— 08:55 мягкий Р’ в отдельных словах
— 10:09 долгое [Щ'Щ'] на месте ЖЧ, ЗЧ, СЧ, ШЧ, ЗДЧ, СТЧ
— 10:37 долгое [ЖЖ’] на месте ЖЖ, ЗЖ, ЖД; 11:16 слово «до[щ'щ']»
— 12:01[ШƏ], [ЖƏ]на месте ША, ЖА в первом предударном слоге
— 12:34 [ЦА] на месте безударного ЦЕ [ЦƏ] в некоторых словах
— 13:13 окончания глаголов -[УТ], -[ЮТ] вместо -АТ, -ЯТ
— 14:08 [Х], [ɣ] вместо К, Г в ГК, ГЧ, ГД, КК, КЧ, КТ, КГ
— 14:41 [КЫ], [ГЫ], [ХЫ] в глаголах на -ивать
— 15:20 [Й] перед И в начале слова и в середине после гласных
16:03 Уникальны ли старомосковские черты?
17:01 Исчезло ли старомосковское произношение совсем?
26:40 Что это: говор, диалект, наречие, социолект?
28:55 «Мааасковскае праизнааашение» — миф или архаизм?
30:05 Эксперимент: возрождение старомосковского произношения на моём канале
35:22 Итоги
Материалы:
Антонова О.А. Старомосковское произношение и его рефлексы в современной звучащей речи http://www.ruslang.ru/doc/autoref/ant...
Высотский С.С. О московском народном говоре http://philology.ru/linguistics2/vyso...
яф#1. ЯЗЫК и МЫШЛЕНИЕ. Гипотеза лингвистической относительности https://youtu.be/L1cI0jJBdgI
яф#2. Как ПУШКИН изменил русский язык НА САМОМ ДЕЛЕ https://youtu.be/FZr4MEAOXWI
https://vk.com/chtenye_vk — наша группа ВК
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