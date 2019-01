Published on Jan 22, 2019

Stai pensando al tuo viaggio di nozze?

Sei curioso di sapere quali sono i viaggi di nozze più richiesti, da chi come te si sposerà a breve?



Oggi ti racconterò quali sono le 4 mete più desiderate dai “promessi sposi”



META NUMERO 1

Gli Stati Uniti sono da sempre la meta dei sogni di tutti.

Chi almeno una volta non ha sognato di percorrere la costa della California con un auto a noleggio? O di salire al volo sugli storici trenini di San Francisco?



Oppure, se sei un appassionato della natura e dei paesaggi maestosi, esplorare il Grand Canyon e percorrere la highway 163 verso la bellissima Monument Valley tra le sue cattedrali nel deserto di sabbia e roccia sono un must da non perdere.



Ma gli Stati Uniti possono saziare anche la tua fame di arte, moda, shopping: in questo caso New York è sempre la soluzione; potrai perderti tra i grattacieli e Central Park, tra musei d'arte e negozi di moda…



Sogni la spiaggia e il divertimento? allora la Florida è la meta giusta per te. Non solo Miami, ma anche le piccole isole come Key West - a sud della Florida, dove Hemingway scelse la sua dimora - e le spiagge bianchissime delle isole del Golfo del Messico.



Gli Stati Uniti, nella loro maestosa vastità possono accontentare davvero tutti i gusti, come ogni mito che si rispetti.



META NUMERO 2

L’Australia grande come una volta e mezza l’Europa, alterna il deserto alle città e alla natura più incredibile.



Pensa all’emozione del tenere in braccio un morbidissimo koala, di conoscere le leggende aborigene o di percorrere un tratto della scenografica Great Ocean Road che corre all’estremo sud dell’Australia per vedere dal vivo i famosi dodici apostoli, gli imponenti faraglioni di pietra calcarea che si trovano al largo della costa.



Sei alla ricerca di un'esperienza particolarmente romantica per la tua luna di miele?



Potrai ritrovarti ad una cena dalla scenografia davvero speciale: degustando i famosi vini australiani, ti godrai il maestoso spettacolo di Uluru, il grande monolito rosso simbolo dell’Australia e luogo sacro per gli aborigeni.



E se sei alla ricerca di esperienze discovery: immagina di fare una crociera sulla Grande Barriera corallina, dove potrai immergerti senza particolare esperienza, anche solo con la maschera, e ammirare lo spettacolo di innumerevoli coloratissimi pesci.



O ancora, nei territori del nord, con apposite imbarcazioni, andrai alla scoperta dei fiumi in cui vivono i grossi coccodrilli.



Ma l'Australia è anche grandi città: Sydney, con le famose volte dell’Opera House, il teatro dell'Opera con la sua famosissima architettura, o la dinamica Melbourne, porta d’ingresso della Great Ocean Road, tra le strade costiere più affascinanti.



Dalla lontana Oceania per ora è tutto, ma se scegli questa cornice per la tua luna di miele, molto altro ti aspetta.



META NUMERO 3

Il Giappone: sempre più richiesto dai viaggiatori italiani, non potrà che incantare per i suoi grandi contrasti.

Templi nascosti tra i grattacieli, treni veloci, una metropolitana capillarissima: tutto questo è Tokyo, la New York dell’Estremo Oriente.



E poi Takayama, cittadina delle Alpi giapponesi, perfetta per vivere l’esperienza in Ryokan, la dimora giapponese dove potrai degustare una tipica cena e dormire nei tatami, al suolo, come un vero giapponese.



Ti sembrerà di sentire pulsare il cuore del Giappone quando arriverai a Kyoto, antica capitale giapponese, con gli incredibili Torii (le porte rosse, simbolo di accesso all'area sacra), la bellezza dei giardini zen e il rituale della tradizionalissima cerimonia del tè.



L’isola di Okinawa ti stupirà per i suoi colori e ti regalerà le giornate di mare e relax che stavi aspettando.









META NUMERO 4

Hai mai pensato di trovare nello stesso posto leoni e pinguini?

Di sorseggiare vino in vigneti che non siano quelli del Chianti?

Di camminare su ponti sospesi sull’oceano o fare rafting nei fiumi?

Di fare colazione mentre sorge il sole ammirando i favolosi Big Five?

Tutto questo è il Sud Africa, terra romantica e di avventure uniche.

Hai voglia di rilassarti con un mare da favola?

Con un volo diretto, potrai atterrare nelle isole dell’Oceano Indiano.



Sei rimasto un po’ incantato, vero?



Queste sono le mete più richieste per i viaggi di nozze. Ricordati che i Consulenti di CartOrange sono dei veri esperti e possono offrirti una consulenza del tutto gratuita.



