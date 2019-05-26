ALLAH'A İNANMAYAN CANAN KAFTANCIOĞLU İFTAR SOFRASINDA KİME EL AÇIYOR?

Published on May 26, 2019

Gazeteci Süleyman Özışık ile İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık çok konuşulacak yeni bir video ile karşınızda. Özışık kardeşlerin gündeminde, başta CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son grup toplantısı vardı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun iftar sofralarında ettiği dua tartışıldı ve Kaftancıoğlu'nun geçmişteki twitleri hatırlatıldı.

Videoda konuşulan diğer konu başlıkları ise şöyle:

AK Parti'nin hataları...

Binali Yıldırım'ın performansı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Haziran seçimi için yapacağı katkı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hemşehri harekatı...

Mehmet Özhaseki'nin Doğu ve Güneydoğu politikası...

Kim mağdur, kim değil? Ekrem İmamoğlu mu mağdur Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasındaki tartışmanın perde arkası... Kimin oyları çalındı... İş Bankası'nın açıklaması... YSK aslında kimi mağdur etti? Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı en çok kime yaradı?

Ekrem İmamoğlu Saadet Parti'nin oylarını olabilecek mi? Temel Karamollaoğlu adayını tekrar sahaya sürdü bu ne anlama geliyor? AK Parti seçimlerin yenilenmesine neden karşı çıktı? AK Parti'nin seçimlerin yenilenmesi için hala itiraz hakkı var mı? AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını topluma anlatabiliyor mu?

#hadiözışık #süleymanözışık #canankaftancıoğlu



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