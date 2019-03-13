#КрабовыйСуп #ПостныйРецепт #ВалентинаСидорова

Очень вкусный Овощной суп с крабовым мясом в азиатском стиле. Постный рецепт.

Валентина Сидорова
121K
4,459 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Mar 13, 2019

Очень вкусный Овощной суп с крабовым мясом в азиатском стиле. Постный рецепт.

Сохраните рецепт на Pinterest:https://www.pinterest.ru/antoniodeath91/

Ингредиенты:

Крабовое мясо или крабовые палочки - 200 гр
Зеленый горошек замороженный - 100 гр
Морковь - 1 шт
Перец болгарский - 100 гр
Луковица маленькая - 1 шт
Имбирь - кусочек 2 см
Острый перец чили - по вкусу
Чеснок - 1 зубок
Приправа Вегета - 1 ст. ложка
Лук зеленый нарезанный - 2 ст. ложки
Масло растительное - 2 ст. ложки.

Приятного аппетита!

#КрабовыйСуп #ПостныйРецепт #ВалентинаСидорова

Дорогие Друзья!
Задавайте вопросы и делитесь фотографиями в разделе СООБЩЕСТВО.

Подписывайтесь на мой кулинарный канал https://www.youtube.com/channel/UCVfN...
и ►НЕ ЗАБУДЬТЕ◄ нажать на колокольчик, тогда Вы будете всегда получать уведомления о новом вкусном рецепте!

В видео использованы музыкальные фрагменты из фонотеки YouTube

Advertisement
to add this to Watch Later

Add to