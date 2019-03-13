Published on Mar 13, 2019

Очень вкусный Овощной суп с крабовым мясом в азиатском стиле. Постный рецепт.



Сохраните рецепт на Pinterest:https://www.pinterest.ru/antoniodeath91/



Ингредиенты:



Крабовое мясо или крабовые палочки - 200 гр

Зеленый горошек замороженный - 100 гр

Морковь - 1 шт

Перец болгарский - 100 гр

Луковица маленькая - 1 шт

Имбирь - кусочек 2 см

Острый перец чили - по вкусу

Чеснок - 1 зубок

Приправа Вегета - 1 ст. ложка

Лук зеленый нарезанный - 2 ст. ложки

Масло растительное - 2 ст. ложки.



Приятного аппетита!



#КрабовыйСуп #ПостныйРецепт #ВалентинаСидорова



Дорогие Друзья!

Задавайте вопросы и делитесь фотографиями в разделе СООБЩЕСТВО.



Подписывайтесь на мой кулинарный канал https://www.youtube.com/channel/UCVfN...

и ►НЕ ЗАБУДЬТЕ◄ нажать на колокольчик, тогда Вы будете всегда получать уведомления о новом вкусном рецепте!



В видео использованы музыкальные фрагменты из фонотеки YouTube