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Очень вкусный Овощной суп с крабовым мясом в азиатском стиле. Постный рецепт.Сохраните рецепт на Pinterest:https://www.pinterest.ru/antoniodeath91/Ингредиенты:Крабовое мясо или крабовые палочки - 200 грЗеленый горошек замороженный - 100 грМорковь - 1 штПерец болгарский - 100 грЛуковица маленькая - 1 штИмбирь - кусочек 2 смОстрый перец чили - по вкусуЧеснок - 1 зубокПриправа Вегета - 1 ст. ложкаЛук зеленый нарезанный - 2 ст. ложкиМасло растительное - 2 ст. ложки.Приятного аппетита!#КрабовыйСуп #ПостныйРецепт #ВалентинаСидороваДорогие Друзья!Задавайте вопросы и делитесь фотографиями в разделе СООБЩЕСТВО. Подписывайтесь на мой кулинарный канал https://www.youtube.com/channel/UCVfN...и ►НЕ ЗАБУДЬТЕ◄ нажать на колокольчик, тогда Вы будете всегда получать уведомления о новом вкусном рецепте! В видео использованы музыкальные фрагменты из фонотеки YouTube
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