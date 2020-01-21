Published on Jan 21, 2020

Пейнтбол на воде. ШОК-контент

https://www.youtube.com/watch?v=y9WIc...

В этом ролике мы наглядно демонстрируем, что на лодках Stormline Вы находитесь в безопасности, даже при в самой экстремальной эксплуатации, например, если Вы устроили пейнтбольный матч на воде.

Даже когда в перестрелке Вы уклоняетесь от “пуль” с помощью крутых виражей на надувной лодке!

Даже когда сталкиваетесь лоб в лоб на полном ходу!



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В любой ситуации ни одна ПВХ лодка не перевернулась, никто не выпал за борт. В лодках достаточно места, чтобы прятаться 2-3 взрослым людям.

Теперь Вы знаете, что у лодок Stormline прекрасные ходовые качества, которые позволят Вам отрываться от соперников.



Отдельная благодарность нашим друзьям из CS-paintball.ru, которые поддержали нашу безумную идею!



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Звоните, мы всегда на связи!



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