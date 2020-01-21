Пейнтбол на воде. ШОК-контент
https://www.youtube.com/watch?v=y9WIc...
В этом ролике мы наглядно демонстрируем, что на лодках Stormline Вы находитесь в безопасности, даже при в самой экстремальной эксплуатации, например, если Вы устроили пейнтбольный матч на воде.
Даже когда в перестрелке Вы уклоняетесь от “пуль” с помощью крутых виражей на надувной лодке!
Даже когда сталкиваетесь лоб в лоб на полном ходу!
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В любой ситуации ни одна ПВХ лодка не перевернулась, никто не выпал за борт. В лодках достаточно места, чтобы прятаться 2-3 взрослым людям.
Теперь Вы знаете, что у лодок Stormline прекрасные ходовые качества, которые позволят Вам отрываться от соперников.
Отдельная благодарность нашим друзьям из CS-paintball.ru, которые поддержали нашу безумную идею!
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