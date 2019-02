Published on Jan 29, 2019

COME ORGANIZZARE IL TUO VIAGGIO DI NOZZE?



Hai già pensato a come organizzare il tuo viaggio di nozze?

Il dilemma è: farai da te/in autonomia oppure ti affiderai ad un professionista?



Se intendi fare in autonomia, questo video fa per te!

Ciao, sono Raffaella, da 16 anni sono un Consulente di Viaggio CartOrange e in questo video ti darò alcuni importanti suggerimenti su come scegliere la destinazione per il tuo viaggio di nozze.

Conosci già CartOrange?



La missione di noi Consulenti di viaggio CartOrange ,come me, è realizzare viaggi di nozze memorabili e su misura per i propri clienti, offrendo al viaggiatore una completa assistenza prima, durante e dopo il viaggio.

SEI UN VIAGGIATORE FAI DA TE?

Inizia a studiare la destinazione con largo anticipo, a meno che tu non decida di visitare un’unica città, avrai bisogno di valutare con attenzione tantissimi aspetti del tuo viaggio.



Almeno i quattro che ti sto per dire, ad esempio.



Aspetto 1: La logistica degli spostamenti: treno, auto, aereo? E' necessario valutare che a volte uno spostamento in treno può risultare molto più rapido e comodo di uno in aereo. L’auto ti regalerà molta più indipendenza, ma dovrai sempre sondare bene DOVE ti conviene noleggiarla, a quali condizioni e con quale tipo di assicurazione.



Aspetto 2: La posizione degli hotel: a seconda della posizione degli hotel, ti troverai a trascorrere una vacanza più o meno confortevole. Ad esempio, lo sai che in alcune isole della Polinesia il colore dell'acqua non è uguale per tutte le spiagge?



Meglio pernottare in un hotel che dà su una bella spiaggia piuttosto che fare ogni giorno i pendolari per raggiungerla, no? E in Giappone...hai idea di quanto tempo dovresti trascorrere nel traffico di Tokyo oppure nella metro affollata con due belle valige pesanti, se non deciderai di pernottare in un hotel vicino alla stazione dei treni?



Aspetto 3: Valuta con attenzione la scelta delle compagnie aeree: alcune includono nella tariffa una serie di servizi (pasti, bagagli) altre, pur sembrando molto vantaggiose al primo impatto, ti chiederanno poi dei supplementi salati (eh si, non succede solo con le compagnie low cost!)



Inoltre, tieni presente che in alcuni paesi del mondo, le compagnie aeree hanno la fastidiosa abitudine di modificare gli orari dei voli anche a biglietti già emessi, quindi accertati di poter avere sempre tutto sotto controllo.



Aspetto 4: Per tua tutela, non prenotare pernottamenti, escursioni o servizi generali su siti sconosciuti: cerca sempre di avere un contatto con il fornitore locale e cercane le referenze.



Quindi, ricapitolando, 4 sono i suggerimenti che ti ho dato oggi per aiutarti ad organizzare al meglio il tuo viaggio di nozze in autonomia:

Valuta l'aspetto logistico, la posizione degli hotel, la scelta delle compagnie aeree e non prenotare su siti sconosciuti.



Ricordati: paese che vai, gente che trovi e soprattutto normative vigenti diverse.



Ricordati che noi Consulenti di CartOrange siamo dei veri esperti e possiamo offrirti una consulenza del tutto gratuita.



Scopri tutti i nostri viaggi di nozze sul sito



http://CartOrange.com e, registrandoti, potrai anche vincere un meraviglioso viaggio!



Ti aspetto, ciao! :-)



#ViaggioDiNozze #OrganizzareViaggioDiNozze #ViaggiodiNozzeDestinazioni



=======================================================



* Iscriviti al Canale qui https://www.youtube.com/c/CartOrangeV...



* Visita il sito

http://cartorange.com



* Seguici anche su Facebook

https://www.facebook.com/cartorange