#hadiözışık #canataklı #süleymanözışık

CAN ATAKLI VE SÜLEYMAN ÖZIŞIK BİRBİRİNE GİRDİ! (Farklı Görüş-İnternethaber)

internethaber
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Published on Sep 11, 2019

İnternethaber'de ''Farklı Görüş'' Süleyman Özışık ve Can Ataklı'nın düellosuyla başladı.
Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğanı kabine değişikliğine giderek Süleyman Soylu, Berat Albayrak dışındaki bütün bakanları değiştireceğini iddia etti.
Can Ataklı ile Süleyman Özışık'ın HDP Diyarbakır İl binasındaki annelerin oturma eylemi üzerine alevlendi. Ataklı ve Özışık hararetli tartışmaya girerken Hadi Özışık farklı görüşteki iki ismin sakinleşmesi için zaman zaman müdahale etti.
Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlunun 31mart ve 23 haziran tarihlerinde verdikleri namus sözünü hatırlatan Süleyman Özışık işten atılmaların, haksız olduğunu vurguladı.
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni partili ile ilgilide tartışan Ataklı ve Özışık yaklaşık bir buçuk saat gündem, siyaset, ekonomi, ABD ile ilişkiler, güvenli bölge ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhur ittifakına verdiği desteği dile getirdi. İyi Seyirler...

#hadiözışık #canataklı #süleymanözışık #internethaber

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Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılından 2019 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.

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