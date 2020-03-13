Если кто-то и выиграл от отмены ЧМ, то Загитова: она вернется действующей чемпионкой

Published on Mar 13, 2020

Сегодня нам по-настоящему грустно: чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Канаде, отменен в связи с пандемией коронавируса.



Да, пострадали практически все виды спорта, но жизни спортсменов, тренеров, болельщиков сейчас действительно важнее. Так что, это правильное решение.



Впрочем, мы с Иваном Кузнецовым и Полиной Крутихиной не унываем, а моделируем турнир-2020, пытаемся понять, насколько он будет уместен в октябре (а есть и такие предположения от Международного союза конькобежцев), в какой форме подойдут к нему наше звездное трио – Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова – и даже разгадываем теорию «чистого хвоста» (вы не ослышались).



Отдельно мы хотим сказать про конкурс, в котором вы участвовали. Увы, как и чемпионат мира, мы его вынуждены отменить, потому что все задания были увязаны с медалистами ЧМ. Менять правила игры по ходу было бы странно, разыгрывать сертификат из случайных ответов – тоже. Мы решили, чтобы деньги не пропадали, сделать хорошее, доброе дело – и подарить всю сумму детской спортивной школе из региона России. Какой именно? Мы пока еще не определились (отмена турнира и конкурса произошли слишком быстро м неожиданно), но обещаем это сделать в самое ближайшее время.



Возможно, у вас есть идеи, кто больше нуждается в помощи. Пишите в комментариях, обсудим, прочитаем и будем, как всегда, вам благодарны!



А по поводу отмены ЧМ – не переживайте. Фигурное катание обязательно вернется – еще увлекательнее.