Магазинная колбаса рядом не стояла! Курица в желе - фантастически вкусно! Рецепты Другой Кухни

Настоящая домашняя ветчина! Замечательный рецепт, простой в приготовлении и доступный по выбору продуктов! Надо делать, великолепная замена магазинной колбасе! Отлично подойдет и к семейному обеду, и к праздничному застолью!

Рецепт:

куриные бедра и грудка 1,5 кг

чеснок (сухой) 1 ч.лож

черный перц 1\2 ч.лож

паприка 1 ч.лож

кориандр (молотый) 1 ч.лож

желатин 25 гр

соль

Recipe:

chicken thighs and breast 1,5 kg

garlic (dry) 1 tspolozh

black pepper 1 \ 2 tea

paprika 1 tspolozh

coriander (ground) 1 tea

gelatin 25 gr

salt



