Деньги - Пирамида Долгов (2006)

Виктор Пономаренко
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Published on Sep 7, 2013

Деньги как долг / Money as Debt (2006)
Пол Григнон / Paul Grignon

Откуда берутся деньги?
Как банки создают деньги из ничего?
Что станет с деньгами, если выплатить все долги?
Почему невозможно выплатить долг с процентами?
Кто реально управляет экономикой?
На что уходят энергетические ресурсы?
Почему неизбежен крах долговой пирамиды?
Этот небольшой анимированный фильм разрушает
привычные стереотипы касательно денег и в наглядной
форме объясняет как сложились и действуют два принципа
современного банкинга: частичный резерв и ссудный процент
и почему они фактически являются узаконенной формой
мошенничества.

см. также:
Деньги - Пирамида Долгов 2 (2009)
https://youtu.be/0gpN1_uFnT0
см. ссылку:
http://www.themoneymasters.com/

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