Деньги - Пирамида Долгов (2006)

Published on Sep 7, 2013

Деньги как долг / Money as Debt (2006)

Пол Григнон / Paul Grignon



Откуда берутся деньги?

Как банки создают деньги из ничего?

Что станет с деньгами, если выплатить все долги?

Почему невозможно выплатить долг с процентами?

Кто реально управляет экономикой?

На что уходят энергетические ресурсы?

Почему неизбежен крах долговой пирамиды?

Этот небольшой анимированный фильм разрушает

привычные стереотипы касательно денег и в наглядной

форме объясняет как сложились и действуют два принципа

современного банкинга: частичный резерв и ссудный процент

и почему они фактически являются узаконенной формой

мошенничества.



см. также:

Деньги - Пирамида Долгов 2 (2009)

https://youtu.be/0gpN1_uFnT0

см. ссылку:

http://www.themoneymasters.com/