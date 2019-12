Xunhua to Linxia expressway and Wolonggou Bridges双达高速公路和卧龙沟大桥

Published on Dec 30, 2019

Xunhua to Linxia expressway located near the border of Gansu and Qinghai province:

http://www.sohu.com/a/337847723_711630

from this video can see 2 spectacular beam bridges in this expressway named Wolonggou #2 Bridge 卧龙沟2号特大桥 and Wolonggou #3 Bridge 卧龙沟3号特大桥:

http://www.ghatg.com/single/10799/132...

each bridge has 3*140m span,Wolonggou #2 bridge 162m pier,guess about 177m high;Wolonggou #3 Bridge 155m pier,about 170m high.

Wolonggou #4 Bridge just west of these 2 bridges has 106m pier,about 115m high.

双达高速公路位于甘肃青海两省边界,甘肃临夏回族自治州临夏县境内,从这段视频里能看到两座相邻的高桥,卧龙沟2号特大桥,墩高162米,桥面高177米左右;卧龙沟3号特大桥,墩高155米,桥面高170米。沿这条高速西面青海境内有卧龙沟4号特大桥,桥面高115米左右,是一座螺旋隧桥的一部分,有点像四川干海子大桥。卧龙沟段东起N35.519288 E102.898083,西至N35.574610 E102.774721,海拔从2400米到3300米,为克服高差修了许多高桥和展线,1号和2号桥地势有点像新疆果子沟大桥。