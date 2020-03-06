Обзор Xiaomi Mi Note 10 - взгляд изнутри 👀 Недо-флагман с мега-камерой | China-Service

Published on Mar 6, 2020

Приветствуем на нашем канале! Сегодня мы подготовили для тебя очередной ролик из рубрики "взгляд изнутри" - обзор Xiaomi Mi Note 10. Телефон имеет ряд особенностей, которые выгодно выделяют его на фоне предыдущих моделей Xiaomi. Одной из таких стала 108-ми мегапиксельная камера. Если тебе интересно, так ли он хорош "изнутри" как его описывают - смотри ролик до конца и ты узнаешь о нашем мнении на этот счёт. А для тех, кто любит смотреть не только разбор устройства, а и обратный процесс сборки, мы подготовили специальный постскриптум...

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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)



#сервисныйцентр #chinaservice #обзорсмартфона