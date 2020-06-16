MÜBARİZ MANSİMOV'LA İLGİLİ İDDİANAME ŞOKE ETTİ! #hadiözışık #süleymanözışık

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Türk vatandaşı olduktan sonra bütün yatırımlarını Türkiye'ye yapan ünlü iş insanı Mübariz Mansimov'la ilgili iddialar havada uçuşuyor. Mansimov'la ilgili FETÖ soruşturması nihayet davaya dönüştü. Savcılık iddianamesini yazdı, dava 15 Eylül'de görülecek.

Peki Mansimov neden aylardır cezaevinde yatıyor?

Gerçek suçu ne?

Kimin nasırına bastı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Berat Albayrak'ın isimleri bu davada neden kullanılıyor? Mansimov'la ilgili FETÖ suçlamasında bulunan tanıklar kimdir? Azeri iş insanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden mektup yazdı? Hangi iş insanlarıyla Amerika'ya gitti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen kendisine ne hediye etti? Ya da böyle bir hediye verildi mi?

Hadi Özışık ile Süleyman Özışık, Perde Arkası'nda Mansimov'la ilgili FETÖ soruşturmasının detayları ile ilgili konuştu. Özışık kardeşlerin yaptığı açıklamalar hayli çarpıcı.

Buyurun izleyelim.

#mubarizmansimov #mansimov

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Süleyman Soylu Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.

https://youtu.be/wc7Y4izjQkE



Cüneyt Özdemir ile Ali Babacan'ın Müthiş rekoru!

https://youtu.be/1K_T15Z8jzA



Erdoğan'a ne sormak isterdi?

https://youtu.be/-R2iqYOMabM



Alparslan Kuytul kimdir? Nedim Şener cevap verdi.

https://youtu.be/xp6IvHz1368



Melih Gökçek Fatih Portakala ne mesaj attı?

https://youtu.be/aODitxRztDY



Süleyman Soylu'yu dinleyince çok şaşıracaksınız.

https://youtu.be/c4C3u69jq2g



CHP'li Barış Yarkadaş'ın 65 yaş iddiası çok vahim!

https://youtu.be/vZHrtF59RUQ



Merhaba arkadaşlar,

2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.



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