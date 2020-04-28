FAHRETTİN KOCA KORONA RAKAMLARINI SAKLIYOR MU? #SüleymanÖzışık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ramazan sonrası iki bayram yaşayacağız" sözleri muhalif medyanın gündeminde. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte korona rakamlarının azaldığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçekleri sakladığını iddia etti.
Peki bu iddialar doğru mu?
Fahrettin Koca'nın gerçekleri saklaması mümkün mü?
Hadi Özışık ve Süleyman Özışık bu iddiaların perde arkasını açıkladı.
Perde Arkası'nın bir başka gündemi ise, esnafın kredi sorunu... Berberler, restorantlar, kafeler eskisi gibi iş yapabilecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları bize neyi anlatıyor? Açıklamalar yeterli mi?
Süleyman Özışık ve Hadi Özışık Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları da Perde arkasında olacak...
İyi seyirler...
İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek
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Merhaba arkadaşlar,
2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, ( Hande Kazanova her hafta canlı yayın yapıyor mesela) İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.
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