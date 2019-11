Pengxihe Bridge ChengKai城开高速彭溪河大桥

Published on Nov 3, 2019

Pengxihe Bridge in Chengkou to Kaizhou expressway located in Kaizhou district,Chongqing:

N31.188878 E108.471070

There are at least 3 high beam bridges in this expressway:



http://jtj.cq.gov.cn/articles/010101/...

Shuanghekou Bridge Chengkai(Becouse there are another high beam bridge in Hubei also named Shuanghekou Bridge)双河口特大桥 200m span,115m pier

N31.555653 E108.561409



http://jtj.cq.gov.cn/articles/010101/...

Nanchanggou Bridge南长沟特大桥 200m span,98m pier

N31.495160 E108.477003



http://m.xinhuanet.com/cq/2019-03/04/...

Donghe #1 Bridge东河一号特大桥 160m span,129m pier

N31.499038 E108.480372



each about 200m high from deck to river.



城开高速彭溪河大桥位于重庆开州区,是城口到开州高速公路的一部分:

http://kaizhou.cbg.cn/2019/08/08/2867...

http://kaizhou.cbg.cn/2019/05/16/2860...

这条高速公路包括三座桥面高约200米的大桥,双河口特大桥、南长沟特大桥、东河一号特大桥,整体桥隧比约90%。彭溪河大桥跨越三峡库区,开州汉丰湖二道坝下游不远处。