Серию Герои в масках можно купить в России!

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Published on Apr 17, 2020
Pj Masks или Герои в масках - серия киндеров из Европы, которую свободно продают в мелких магазинчиках в Москве. Это позволяет нам свободно их покупать и поучаствовать самостоятельно и испытать свою удачу в сборе это серии. Серия нелицензионная и сборка усложняется, придавая игрушкам большую ценность.
Можете оставлять в комментариях заявки на обзор любых коллекций.