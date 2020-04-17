Серию Герои в масках можно купить в России!

Unboxing Queen
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Published on Apr 17, 2020

Pj Masks или Герои в масках - серия киндеров из Европы, которую свободно продают в мелких магазинчиках в Москве. Это позволяет нам свободно их покупать и поучаствовать самостоятельно и испытать свою удачу в сборе это серии.
Серия нелицензионная и сборка усложняется, придавая игрушкам большую ценность.

Можете оставлять в комментариях заявки на обзор любых коллекций.

Группа vk: https://vk.com/unboxingkinder
Другие выпуски:
https://www.youtube.com/watch?v=4m2Qn...
https://www.youtube.com/watch?v=JzRRX...
https://www.youtube.com/watch?v=prmgV...

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