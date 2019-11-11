Идея для завтрака: БЕЛКОВЫЙ РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША!

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Сегодня готовим белковый рулет из лаваша! Это прекрасная идея для сытного, вкусного и полезного завтрака!
Для рецепта завтрака понадобится
— Тонкий лаваш: 60 гр
— Куриная грудка: 200 гр
— Яйцо: 3 шт
— Тёртый сыр: 50 гр
— Йогурт: 100 мл
— Петрушка
— Соль и перец
Яйца варим вкрутую, а курицу нарезаем на небольшие тонкие кусочки. Её будет необходимо обжарить на сильном огне минут 5 с добавлением соли и перца. Крошим свежую зелень и перекладываем в тарелку. Сюда же отправляется сыр, йогурт, немного перца и вареные яйца. Лист лаваша промазываем яичной смесью, поверх выкладываем кусочки обжаренной курочки. Заворачиваем лаваш в рулет и разрезаем пополам.
Всего здесь мы получим примерно 80 гр белка, 30 гр жиров и 30 гр углеводов, что составляет 710 ккал. Весит этот рулет из лаваша 500 гр и на 100 гр здесь приходится 16 гр белка, 6 гр жиров и 6 гр углеводов, что составляет 142 ккал.
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