Gün gün Cemal Kaşıkçı olayı

Anadolu Agency
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Published on Sep 30, 2019

Bir yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin birçok detay halen belirsizliğini koruyor. Kaşıkçı'nın cesedi henüz bulunabilmiş değil.

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