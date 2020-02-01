#amazfit #ремонтсмартфона #заменадисплея

Amazfit Bip ip68? Отклеился дисплей😱😱😱 | China-Service

China - Service
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Published on Feb 1, 2020

Компания Xiaomi - мировой лидер носимой электроники, активно продвигает бренд Amazfit который, в свою очередь, принадлежит китайскому производителю Huami. Следовательно, связь этих двух компаний неоспоримый факт.
Как правило, крупные бренды, берущие под свое крыло какой-либо продукт, должны отвечать за его качество.
В данном ролике вы увидите, как банально отклеился дисплей у часов Amazfit Bip с заявленной степенью защиты IP68, позволяющей погружать устройство на глубину более одного метра на длительный срок. Уверены, с таким качеством сборки гаджет не то слово нельзя топить, даже брызги воды моментально выведут его из строя. При чем, данная досадная неисправность - одна из самых распространенных при обращении в СЦ.
Если вы сталкивались с подобной ситуацией с вашими Amazfit Bip - обязательно напишите об этом в комментариях. Смотрите ролик до конца, и мы покажем вам весь процесс ремонта от начала и до конца. Уверены, будет интересно.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

#amazfit #ремонтсмартфона #заменадисплея

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