Amazfit Bip ip68? Отклеился дисплей😱😱😱 | China-Service

Published on Feb 1, 2020

Компания Xiaomi - мировой лидер носимой электроники, активно продвигает бренд Amazfit который, в свою очередь, принадлежит китайскому производителю Huami. Следовательно, связь этих двух компаний неоспоримый факт.

Как правило, крупные бренды, берущие под свое крыло какой-либо продукт, должны отвечать за его качество.

В данном ролике вы увидите, как банально отклеился дисплей у часов Amazfit Bip с заявленной степенью защиты IP68, позволяющей погружать устройство на глубину более одного метра на длительный срок. Уверены, с таким качеством сборки гаджет не то слово нельзя топить, даже брызги воды моментально выведут его из строя. При чем, данная досадная неисправность - одна из самых распространенных при обращении в СЦ.

Если вы сталкивались с подобной ситуацией с вашими Amazfit Bip - обязательно напишите об этом в комментариях. Смотрите ролик до конца, и мы покажем вам весь процесс ремонта от начала и до конца. Уверены, будет интересно.

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