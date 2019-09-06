Покупка iphone 8 с рук. Последствия. | China-Service

Published on Sep 6, 2019

Покупка "не нового" телефона с рук - это всегда лотерея. В этом ролике мы покажем тебе верх цинизма - iPhone 8, бывший в употреблении, в котором нет практически ни одной оригинальной запчасти.

Если понравился формат видео и тебе хочется узнать, как максимально обезопасить себя при покупке Apple техники с частных объявлений - пиши в комментариях и мы обязательно сделаем такой контент.

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