Покупка iphone 8 с рук. Последствия. | China-Service

China - Service
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Published on Sep 6, 2019

Покупка "не нового" телефона с рук - это всегда лотерея. В этом ролике мы покажем тебе верх цинизма - iPhone 8, бывший в употреблении, в котором нет практически ни одной оригинальной запчасти.
Если понравился формат видео и тебе хочется узнать, как максимально обезопасить себя при покупке Apple техники с частных объявлений - пиши в комментариях и мы обязательно сделаем такой контент.
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Наш сервисный центр: http://china-service.com.ua
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