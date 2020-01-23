УЖИН ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ: ЕШЬ, СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ!

Кухарим
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Published on Jan 23, 2020

Сегодня ты узнаешь, как приготовить ужин для похудения, который можно смело есть столько, сколько хочешь!

Для рецепта ПП ужина понадобится:
— Куриная грудка: 500 гр
— Кабачок: 1 шт
— Помидоры черри: 200 гр
— Болгарский перец: 1 шт
— Брокколи: 500 гр
— Луковица: 1 шт
— Чеснок: 2 зубчика
— Оливковое масло
— Смесь трав
— Соль и перец

Брокколи разделяем на соцветия и закладываем в форму для выпекания. Кабачок чистим и нарезаем полукольцами. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем небольшими кусочками. Закидываем в форму мытые помидорки черри. Лук нарезаем полукольцами, а курицу режем крупным кубиком. Добавляем к продуктам соли, перца и перемешиваем. В миску наливаем 3 столовые ложки оливкового масла, добавляем сушеной зелени и выдавливаем чеснок. Этим маслом смазываем продукты в форме кисточкой или ложкой. Ставим форму в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Всего здесь мы получим примерно 115 гр белка, 35 гр жиров и 45 гр углеводов, что составляет 995 ккал. Весит вся порция этого ужина для похудения 1500 гр и на 100 гр здесь приходится примерно 8 гр белка, 2 гр жиров и 3 гр углеводов, что составляет 66 ккал.

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