[AB Karaoke] Трафик - Земфира - Рамазанова З.

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[AB Karaoke] Трафик - Слова: Рамазанова З. Земфира
AB karaoke chanel: https://www.youtube.com/channel/UCHpO...
[Lyric]
* * * Кто придумал
скажи эти пробки
В переулках
зима
Затаилась
и ждет что же будет
Мы с тобою
в железной коробке
И давно
не любовь
Просто чем-то
похожие люди
Я чувствую как
звенят твои нервы
Шестера не выдержит
дернет первой
Мне в форточку дунет
холодный ветер
Волна зашипит
испортив песню
Ты мне предложишь
быть снова вместе
Я промолчу
исподлобья робко
Все возможно
могло быть иначе
Если б не эти
ужасные пробки
Кто-то меряет
время часами
А я живу
от зимы до зимы
Мы с ней
видишь ли тезки
Я питаю себя
чудесами
Но ты же
все понимаешь
Ровно три
перекрестка
Я чувствую как
звенят твои нервы
Шестера не выдержит
дернет первой
Мне в форточку дунет
холодный ветер
Волна зашипит
испортив песню
Ты мне предложишь
быть снова вместе
Я промолчу
исподлобья робко
Все возможно
могло быть иначе
Если б не эти
ужасные пробки
Я чувствую как
звенят твои нервы
Шестера не выдержит
дернет первой
Мне в форточку дунет
холодный ветер
Волна зашипит
испортив песню
Ты мне предложишь
быть снова вместе
Я промолчу
исподлобья робко
Все возможно
могло быть иначе
Если б не эти
ужасные пробки
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