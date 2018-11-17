[AB Karaoke] Трафик - Земфира - Рамазанова З.

Published on Nov 17, 2018

[AB Karaoke] Трафик - Слова: Рамазанова З. Земфира

AB karaoke chanel: https://www.youtube.com/channel/UCHpO...

[Lyric]

* * * Кто придумал

скажи эти пробки

В переулках

зима

Затаилась

и ждет что же будет

Мы с тобою

в железной коробке

И давно

не любовь

Просто чем-то

похожие люди

Я чувствую как

звенят твои нервы

Шестера не выдержит

дернет первой

Мне в форточку дунет

холодный ветер

Волна зашипит

испортив песню

Ты мне предложишь

быть снова вместе

Я промолчу

исподлобья робко

Все возможно

могло быть иначе

Если б не эти

ужасные пробки

Кто-то меряет

время часами

А я живу

от зимы до зимы

Мы с ней

видишь ли тезки

Я питаю себя

чудесами

Но ты же

все понимаешь

Ровно три

перекрестка

Я чувствую как

звенят твои нервы

Шестера не выдержит

дернет первой

Мне в форточку дунет

холодный ветер

Волна зашипит

испортив песню

Ты мне предложишь

быть снова вместе

Я промолчу

исподлобья робко

Все возможно

могло быть иначе

Если б не эти

ужасные пробки

Я чувствую как

звенят твои нервы

Шестера не выдержит

дернет первой

Мне в форточку дунет

холодный ветер

Волна зашипит

испортив песню

Ты мне предложишь

быть снова вместе

Я промолчу

исподлобья робко

Все возможно

могло быть иначе

Если б не эти

ужасные пробки