YSK'NIN KARARINI ELEŞTİREN ABDULLAH GÜL İLE AHMET DAVUTOĞLU NEDEN KORKUYOR?

Published on May 10, 2019

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanul seçimlerini iptal etti. Türkiye 23 Haziran 2019 da yeniden seçime gidiyor. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu.. Yani Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu bir kez daha karşı karşıya gelecek... Hatırlayacaksınız Erkan Tan "Oğlum Ekrem" demiş ve tepki almıştı İmamoğlu taraftarlarından.

Hadi Özışık siyasi konuşmalarının konuğu olarak bu kez İnternethaber ve Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık oldu. Program boyunca sorular soruldu cevaplar verildi. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nun YSK ile ilgili mesajı masaya yatırıldı. Savcı Sayan'ın Kürt oyları üzerinde ne kadar etkili olduğu tartışıldı. Süleyman Soylu, Mehmet Özhaseki, Berat Albayrak, Mahir Ünal gibi politikacıların seçime nasıl etki edeceği tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son atışması, Meral Akşener'in ülkücülere yaptığı çağrı... Saadet Partisi'nin tutumu, HDP ve PKK'nin İmamoğlu'na desteği ve Fetö'nün yeni oyunu... Ve Menderes Türel'in seçim kaybının sebebi... İzmir'de Tunç Sorel'in başarısı... Tüm bu konuları Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ın videosundan dinleyebilirsiniz. ► Hadi Özışık'ın tüm yazıları için tıklayın http://www.internethaber.com/hadi-ozi...



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