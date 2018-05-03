Немецкий подход к воспитанию детей. Что они делают "не по-нашему"? | Страна и люди

OstWest
94.3K
1,578 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on May 3, 2018

В этом выпуске программы «Страна и люди» обсуждаем немецкий подход к воспитанию детей.

По статистике, большинство немок рожают своего первенца почти в 30 лет (29,6), а 35 % немецких отцов используют возможность декретного отпуска для мужчин.

Шлепки и подзатыльники для детей в Германии – полное табу, зато тут никого не удивит малыш, ползающий по бетонному полу вокзала и пробующий на вкус все, что он там найдет. Увидев такое, наши бабушки упали бы в обморок!

В гостях у Елены Миненковой: Арина Жиляс, мать троих детей, живет в Германии 6 лет и Валентина Биер, мать двоих детей, живет в Германии 10 лет.

Понравилось? Поделитесь и подпишитесь на наш канал. Будьте в курсе новых видео: https://www.youtube.com/c/rtvdtv?sub_...

Смотрите наш канал в прямом эфире на нашем сайте: http://www.rtvd.de/live
А также присоединяйтесь к нам в Facebook https://www.facebook.com/RTVD.TV/
и в "Одноклассниках" https://ok.ru/rtvd/

1. Редакция не всегда разделяет мнения, высказываемые в авторских программах.
2. Дорогие авторы комментариев, мы уважаем все точки зрения, но мат и оскорбления будем удалять, а авторов этих комментариев - банить.

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to