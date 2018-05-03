Немецкий подход к воспитанию детей. Что они делают "не по-нашему"? | Страна и люди

Published on May 3, 2018

В этом выпуске программы «Страна и люди» обсуждаем немецкий подход к воспитанию детей.



По статистике, большинство немок рожают своего первенца почти в 30 лет (29,6), а 35 % немецких отцов используют возможность декретного отпуска для мужчин.



Шлепки и подзатыльники для детей в Германии – полное табу, зато тут никого не удивит малыш, ползающий по бетонному полу вокзала и пробующий на вкус все, что он там найдет. Увидев такое, наши бабушки упали бы в обморок!



В гостях у Елены Миненковой: Арина Жиляс, мать троих детей, живет в Германии 6 лет и Валентина Биер, мать двоих детей, живет в Германии 10 лет.



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