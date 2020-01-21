#худетьвкусно #обедыврукаве #здоровоепитание

Худеют Даже Ленивые! 5 рецептов Обедов В Рукаве

ХУДЕТЬ ВКУСНО
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11,598 views

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Published on Jan 21, 2020

В этом видео вы узнаете какие можно приготовить обеды в рукаве! Эти рецепты обедов очень простые. Худеют даже ленивые!)

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🥬 С гречкой, фрикадельками из индейки и овощами

Стручковая фасоль - 200 гр
Томаты - 200 гр
Индейка фарш - 200 гр
Гречка - 70 гр
Соль, перец - по вкусу
Вода - 100 мл
Масло растительное - 20 мл

На 100 гр 102.42 кКал
6.96/ 4.95/ 7.48

🥬 Шашлык из курицы в рукаве

Куриная грудка – 350 гр
Помидор – 1 шт
Шампиньоны – 3 шт
Лук – 1 шт
Соевый соус – 20 мл
На 100 гр 70.69 кКал
13.03 / 1.2 / 2.01

🥬 Капуста запеченная с голенью

Капуста белокочанная - 300 гр
Голени куриные - 4 шт
Томатный соус - 100 мл
Томаты - 200 гр
Вода - 200 мл
Соль, перец - по вкусу

На 100 гр 82.75 кКал
6.78/ 5.38/ 2.17

🥬 Скумбрия фаршированная в рукаве

Скумбрия – 2 шт
Рис (лучше бурый ) – 50 гр
Морковь – 1 шт
Шампиньоны – 2 шт
Лимонный сок – 1 ст.л.
Лук – 1 шт
Масло растительное (для обжарки овощей )
Соль, перец – по вкусу

На 100 гр 130.3 кКал
6.31/ 6.56/ 11.68

🥬 Обед с чечевицей и овощами

Шампиньоны – 3 шт
Лук – 0.5 шт
Морковь – 1 шт
Чечевица – 70 гр
Вода – 150 мл
Масло растительное – 10 мл

На 100 гр 72.54 кКал
4.99/ 2.47/ 7.49


#худетьвкусно #обедыврукаве #здоровоепитание #рецептыдляленивых #ппобед #ппужин #простыерецепты

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