Худеют Даже Ленивые! 5 рецептов Обедов В Рукаве

Published on Jan 21, 2020

В этом видео вы узнаете какие можно приготовить обеды в рукаве! Эти рецепты обедов очень простые. Худеют даже ленивые!)



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🥬 С гречкой, фрикадельками из индейки и овощами



Стручковая фасоль - 200 гр

Томаты - 200 гр

Индейка фарш - 200 гр

Гречка - 70 гр

Соль, перец - по вкусу

Вода - 100 мл

Масло растительное - 20 мл



На 100 гр 102.42 кКал

6.96/ 4.95/ 7.48



🥬 Шашлык из курицы в рукаве



Куриная грудка – 350 гр

Помидор – 1 шт

Шампиньоны – 3 шт

Лук – 1 шт

Соевый соус – 20 мл

На 100 гр 70.69 кКал

13.03 / 1.2 / 2.01



🥬 Капуста запеченная с голенью



Капуста белокочанная - 300 гр

Голени куриные - 4 шт

Томатный соус - 100 мл

Томаты - 200 гр

Вода - 200 мл

Соль, перец - по вкусу



На 100 гр 82.75 кКал

6.78/ 5.38/ 2.17



🥬 Скумбрия фаршированная в рукаве



Скумбрия – 2 шт

Рис (лучше бурый ) – 50 гр

Морковь – 1 шт

Шампиньоны – 2 шт

Лимонный сок – 1 ст.л.

Лук – 1 шт

Масло растительное (для обжарки овощей )

Соль, перец – по вкусу



На 100 гр 130.3 кКал

6.31/ 6.56/ 11.68



🥬 Обед с чечевицей и овощами



Шампиньоны – 3 шт

Лук – 0.5 шт

Морковь – 1 шт

Чечевица – 70 гр

Вода – 150 мл

Масло растительное – 10 мл



На 100 гр 72.54 кКал

4.99/ 2.47/ 7.49





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