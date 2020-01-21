Худеют Даже Ленивые! 5 рецептов Обедов В Рукаве

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В этом видео вы узнаете какие можно приготовить обеды в рукаве! Эти рецепты обедов очень простые. Худеют даже ленивые!) 🔥 Легкие Салаты на Вечер от Которых Похудеет Любой Живот https://youtu.be/Zdcr_cCpOVY🔥 Проверенные рецепты правильного питания https://www.youtube.com/playlist?list...✅ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UC_ck...✅ Инстаграм - alisazh_blog (https://www.instagram.com/alisazh_blog/)✅ Группа ВК . Худеть Вкусно https://vk.com/club159801442☛ Почта для сотрудничества - zaxarowaalisa@yandex.ru🥬 С гречкой, фрикадельками из индейки и овощамиСтручковая фасоль - 200 грТоматы - 200 грИндейка фарш - 200 грГречка - 70 грСоль, перец - по вкусуВода - 100 мл Масло растительное - 20 мл На 100 гр 102.42 кКал 6.96/ 4.95/ 7.48🥬 Шашлык из курицы в рукаве Куриная грудка – 350 грПомидор – 1 штШампиньоны – 3 штЛук – 1 штСоевый соус – 20 мл На 100 гр 70.69 кКал13.03 / 1.2 / 2.01🥬 Капуста запеченная с голенью Капуста белокочанная - 300 грГолени куриные - 4 шт Томатный соус - 100 млТоматы - 200 гр Вода - 200 мл Соль, перец - по вкусу На 100 гр 82.75 кКал 6.78/ 5.38/ 2.17 🥬 Скумбрия фаршированная в рукаве Скумбрия – 2 штРис (лучше бурый ) – 50 гр Морковь – 1 штШампиньоны – 2 шт Лимонный сок – 1 ст.л. Лук – 1 шт Масло растительное (для обжарки овощей ) Соль, перец – по вкусу На 100 гр 130.3 кКал 6.31/ 6.56/ 11.68🥬 Обед с чечевицей и овощами Шампиньоны – 3 штЛук – 0.5 штМорковь – 1 штЧечевица – 70 грВода – 150 мл Масло растительное – 10 мл На 100 гр 72.54 кКал 4.99/ 2.47/ 7.49#худетьвкусно #обедыврукаве #здоровоепитание #рецептыдляленивых #ппобед #ппужин #простыерецепты
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