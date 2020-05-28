Katar'da Darbe İddialarının Kaynağı Ne?

Published on May 28, 2020

Mayıs ayının ilk haftası sosyal medya platformu Twitter’da Katar’da darbe olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.



Ancak binlerce paylaşımın yapıldığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede anlaşıldı.



Peki, bu asıl iddiaların kaynağı neydi?



Anadolu Ajansı muhabirleri, söz konusu iddiaların izini sürdü.



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