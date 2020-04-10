🔥ЗАПЕКАНКА БОМБА ИЗ МАКАРОН С КУРОЧКОЙ ГРИБАМИ И СЫРОМ❤️ЛЕНИВЫЙ РЕЦЕПТ

Published on Apr 10, 2020

не нужно отваривать, обжаривать - просто смешать ингредиенты и выпекать, ура!

🔥ЗАПЕКАНКА ИЗ МАКАРОН С КУРОЧКОЙ, ГРИБАМИ И СЫРОМ

заливка:

2 яйца

1 ст.молока

1 ст.воды

1 ч.л. соли

1 зуб.чеснока

молотый перец

начинка:

250г макаронных изделий (рожки, перья и тд)

200 г шампиньонов

1/2 куриной грудки (сырой);(можно заменить на мясной фарш)

100г тертого сыра

приготовление:

1)высыпать в жаропрочную форму макароны, нарезанные грибы, кубики сырой куриной грудки

2) взбить вилкой заливку и вылить в форму поверх начинки; жидкость должна покрывать начинку; посыпать тертым сыром

3)выпекать в разогретой духовке при 200С около 40 мин, накрыв фольгой

4) снять фольгу и запекать еще 10 мин; посыпать зеленью, подавать к столу

Приятного аппетита!

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