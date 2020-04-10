🔥ЗАПЕКАНКА БОМБА ИЗ МАКАРОН С КУРОЧКОЙ ГРИБАМИ И СЫРОМ❤️ЛЕНИВЫЙ РЕЦЕПТ

не нужно отваривать, обжаривать - просто смешать ингредиенты и выпекать, ура!
🔥ЗАПЕКАНКА ИЗ МАКАРОН С КУРОЧКОЙ, ГРИБАМИ И СЫРОМ
заливка:
2 яйца
1 ст.молока
1 ст.воды
1 ч.л. соли
1 зуб.чеснока
молотый перец
начинка:
250г макаронных изделий (рожки, перья и тд)
200 г шампиньонов
1/2 куриной грудки (сырой);(можно заменить на мясной фарш)
100г тертого сыра
приготовление:
1)высыпать в жаропрочную форму макароны, нарезанные грибы, кубики сырой куриной грудки
2) взбить вилкой заливку и вылить в форму поверх начинки; жидкость должна покрывать начинку; посыпать тертым сыром
3)выпекать в разогретой духовке при 200С около 40 мин, накрыв фольгой
4) снять фольгу и запекать еще 10 мин; посыпать зеленью, подавать к столу
Приятного аппетита!
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