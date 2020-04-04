Published on Apr 4, 2020

How to draw a theatrical mask, how to draw a lion, #YouTubeKids



Как нарисовать How sketch, як намалювати, #drawing, #draw, how to draw, Олівець Малювець

Нам подобається #youtubeKids, ми також робимо все для youtube kids app.

В наших відео діти learn colors

Учимся рисовать вместе. Почти каждый человек пробовал рисовать. У одних получается лучше, у других не очень. Но мы все рисуем. Особенно в детстве. Давайте научимся сами, научим детей рисовать.

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https://www.youtube.com/channel/UCzaz...

https://youtu.be/u3aNbzoowv8

https://www.youtube.com/watch?v=4pbqd...