"Один". 6 серия

Published on Jan 22, 2019

Одинцов и Соломин едут на дачу к человеку, который незаконно изготавливал самодельные пистолеты — к Кириллу Шаргуну, но обнаруживают хозяина мертвым. Осмотрев вещи, Один находит фотографию, на которой погибший Артём и Кирилл изображены вместе. При этом на снимке присутствует неизвестная девушка. Соломин предполагает, что они смогут ощутимо продвинуться в расследовании дела, если выяснят, кто она такая. Лишь один человек может рассказать им, как это связано с трагедией десятилетней давности…



Все серии детектива – в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list...



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