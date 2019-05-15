CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I MI TAKLİT EDİYOR!

Published on May 15, 2019

TBMM büyük bir tehlike atlattı. DHKP-C'li teröristlerin son anda fark edilmesiyle Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü. CHP'li Mahmut Tanal teröristlere neden randevu verdi? Yüksek Seçim Kurulu'nun yenileme kararı verdiği İstanbul seçimi öncesinde Ekrem İmamoğlu her akşam bir iftarda vatandaşlarla buluşuyor. Binali Yıldırım ise twitter üzerinden kendisine seslenen gençlerin evinde iftar yaparak son mesajını verdi. Mehmet Özhaseki, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Ali İhsan Yavuz ve Mahir Ünal gibi AK Parti'nin ağır topları İstanbul'da karargah kurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilçelerde miting yaparak Binali Yıldırım'a oy isteyecek. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise hemşehri harekatıyla Binali Yıldırım'a destek veriyor.

Millet İttifakı da boş durmuyor tabi... Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener İmamoğlu'nun yeniden başkan seçilmesi için tüm kozlarını oynuyor. HDP aday göstermiyor, Saadet Partisi ise yine aynı adayla yarışa katılıyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu YSK'nın kararını eleştirerek, İmamoğlu'na destek veriyor.

İnternethaber, gazeteoku, internetspor sitelerinin yönetim kurulu başkanı Hadi Özışık bir kez daha Süleyman Özışık ile buluştu ve Türkiye'nin gündemini değerlendirdi. Sülyman Özışık, KHK mağdurlarına dikkat çekti ve Türkiye'ye operasyon çekildiğini söyledi. İşte o söyleşi...



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