Ремонт Garmin Forerunner 235 - не нажимается кнопка | China-Service

China - Service
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Published on May 24, 2020

Давно на нашем канале не было видео со старым добрым ремонтом. Сегодня мы восстанавливаем кнопку в смарт часах Garmin Forerunner 235 после попадания влаги. Если тебе интересно, сможет ли наш мастер справиться с работой, от которой отказались несколько мастерских - обязательно смотри ролик до конца.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):
Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
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