Ремонт датчика приближения Xiaomi Mi Mix 2S. Принцип работы Proximity Sensor | China-Service

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Сегодня мы расскажем тебе о принципе работы ультразвукового датчика приближения на примере Xiaomi Mi Mix 2S. А так же покажем причины, вызывающие некорректную работу датчика и процесс его ремонта. Если ты любишь смотреть на то, как профессионал делает свое дело - тогда этот ролик для тебя. Смотри видео до конца и ты узнаешь, получилось ли у нас исправить телефон.___Набор отверток Xiaomi MiJia Wiha 24 in 1 kit:Купить на Aliexpress - https://ali.ski/gUfhSuКупить в Украине - https://fas.st/p1thbD___Поддержать канал можно перейдя по ссылке: https://www.patreon.com/chinaservice?...Альтернативная ссылка: https://www.donationalerts.com/r/chin...___Telegram-канал - https://t.me/ChinaServiceFacebook - https://www.facebook.com/ChinaServiceUA/___Ремонт роботов-пылесосов Xiaomi Roborock - https://www.roborock-service.com.ua/Защитные стекла Mocolo Nano Optics UV - https://www.mocolo-glass.com.ua/Усиленные аккумуляторы ALPHA-C для Apple iPhone - https://www.alpha-c.com.ua/___Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)___Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):Email: vadim.zlenko@c-r.coSkype: Zluchello___
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