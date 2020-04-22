Ремонт датчика приближения Xiaomi Mi Mix 2S. Принцип работы Proximity Sensor | China-Service

Published on Apr 22, 2020

Сегодня мы расскажем тебе о принципе работы ультразвукового датчика приближения на примере Xiaomi Mi Mix 2S. А так же покажем причины, вызывающие некорректную работу датчика и процесс его ремонта. Если ты любишь смотреть на то, как профессионал делает свое дело - тогда этот ролик для тебя. Смотри видео до конца и ты узнаешь, получилось ли у нас исправить телефон.

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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

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