Ремонт датчика приближения Xiaomi Mi Mix 2S. Принцип работы Proximity Sensor | China-Service

China - Service
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Published on Apr 22, 2020

Сегодня мы расскажем тебе о принципе работы ультразвукового датчика приближения на примере Xiaomi Mi Mix 2S. А так же покажем причины, вызывающие некорректную работу датчика и процесс его ремонта. Если ты любишь смотреть на то, как профессионал делает свое дело - тогда этот ролик для тебя. Смотри видео до конца и ты узнаешь, получилось ли у нас исправить телефон.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
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