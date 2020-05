Чебуреки из Алма - Аты., Как в чебуречной, ( удачный рецепт) Chebureki of Alma -. Ata a good recipe

Published on Apr 2, 2016

Чебуреки из Алма -Аты. Как в чебуречной (очень удачный рецепт) Чебуреки эти меня научила готовить старенькая казашка (Апа), когда я ещё жила в Алма - Ате. Для меня это лучший рецепт, попробуйте и вы. Готовить не сложно.

Тесто:

0,5кг муки,

чайн. ложка соли

50мл раст. масла

150мл кипятка или чуть больше,- зависит от муки. Тесто должно быть крутым.

Начинка:

250гр. фарша

средний лук

соль, перец

вода или бульон (сколько возьмет), фарш должен быть жидким, но не течь.

Растит-ное масло для жарки.

Удачи вам, приготовьте и поверьте мне, вы не пожалеете.

Chebureki Alma -Aty. (Very tasty recipe) Chebureki they taught me an old Kazakh stove (Apa), when I still lived in Alma - Ata. For me it is the best recipe, try it and you. Cooking is not hard.

Dough:

0,5 kg of flour,

tsp. teaspoon salt

50ml stretch. oils

150ml boiling water

Filling:

250gr. forcemeat

medium onion

salt pepper

broth or water (as will), beef should be liquid, but not flow.

Rusty-ing oil for frying.

Good luck to you, prepare, and believe me, you will not regret.

