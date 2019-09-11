Jianshui to Yuanyang Expressway BIM Documentary建元高速施工纪录片

Chinese bridge
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Published on Sep 11, 2019

Jianshui to Yuanyang expressway is a Y shape expressway,start from Jianshui and Gejiu city,end in Nansha town,Yuanyang county:
http://www.sohu.com/a/278443550_726423
including 700m span,228m high Honghe bridge Jianyuan:
http://www.highestbridges.com/wiki/in...
high beam bridges such as 150m high Baojiazhuang bridge:
http://www.highestbridges.com/wiki/in...
and a spiral tunnel.
建水（个旧）到元阳高速公路是一条Y型高速公路，位于云南南部，桥隧比高达75%左右。难点在当地高差太大，建水和个旧位于云贵高原上海拔1800米左右，元阳在红河峡谷里海拔只有200米，中间的山脉海拔2000多米。直线几十公里内须克服两千米左右的高差，“一山有四季、十里不同天”说的就是云南山高谷深的地貌。为克服高差，全线几乎桥隧相连，包括主跨700米，高228米的红河大桥和许多高墩梁桥，以及螺旋隧道。
这条高速尽头的元阳县位于红河谷底，被高出河谷数千米的高山团团环抱，原先交通极为不便，是高速公路禁区。不久后将有5个方向高速公路通车：元江方向（西北向，远期延伸到四川攀枝花），建水方向（北上到昆明的直路），个旧方向（东出两广的大道），河口方向（东南向连接越南首都河内），绿春方向（南达西双版纳景洪，出境至老挝和泰国）。还有元阳机场在建。

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